В селе Мишкино информационная группа провела собрание граждан

Алена ГРИГОРЬЕВА

У собравшихся накопилось много вопросов к муниципалитету. Работники районного Дворца культуры задали вопросы, касающиеся замены кресел, освещения в зрительном зале и на сцене. Жители улицы Школьная попросили установить на дороге искусственную неровность (в народе «лежачий полицейский»). Были подняты вопросы строительства дороги и отсутствия освещения в новом микрорайоне Дубки. Также жители возмущались отсутствием освещения по улице Объездная, на что Р. Ишмакаев ответил, что дорога находится в ведении Управления дорожного хозяйства РБ и администрация сельского поселения уже выходила к ним с запросом. Вопрос решается. В мае-июне по улице Объездная будут проложены шумовые полосы.На вопрос, когда в этом году начнут выделять земельные участки многодетным семьям, представитель КУС Министерства земельных отношений РБ по Мишкинскому району В. Нургалеев ответил, что весной, как только сойдет снег.В своем выступлении старший инспектор Караидельского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по пожарному надзору С. Биктубаев напомнил о наступлении пожароопасного периода, предупредил о том, что ни в коем случае нельзя самопроизвольно сжигать мусор, ведется спутниковый мониторинг с фиксацией термоточек. На нарушителей будут наложены административные штрафы. Для обеспечения безопасности жилого помещения, людей, проживающих там, порекомендовал приобрести бытовые дымовые извещатели.Следующие вопросы — проведение субботников и решение проблем с бродячими собаками — тоже были немаловажными. Глава администрации СП Р. Ишмакаев в своем выступлении отметил, что каждый житель сельского поселения должен навести чистоту и отвечать за порядок на своей придомовой территории. В случае, если необходим транспорт для вывоза мусора, трактор можно будет заказать в ООО «СтройПроект».Бродячие собаки — вопрос серьезный. Есть жалобы на то, что хозяева специально выпускают собак на улицу, создают беспокойство для прохожих и соседей. Жителям села нельзя забывать одну простую истину: вы — в ответе за тех, кого приручили. Помните о том, что собаки должны содержаться в специальном загоне или же находиться на цепи, на территории населенного пункта запрещен свободный выгул без намордника. В этом году тендер по отлову собак выиграла Уфимская компания. По мере поступления заявлений ее представители приезжают и занимаются отловом.