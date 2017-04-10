В селе Мишкино информационная группа провела собрание граждан

У собравшихся накопилось много вопросов к муниципалитету. Работники районного Дворца культуры задали вопросы, касающиеся замены кресел, освещения в зрительном зале и на сцене. Жители улицы Школьная попросили установить на дороге искусственную неровность (в народе «лежачий полицейский»). Были подняты вопросы строительства дороги и отсутствия освещения в новом микрорайоне Дубки. Также жители возмущались отсутствием освещения по улице Объездная, на что Р. Ишмакаев ответил, что дорога находится в ведении Управления дорожного хозяйства РБ и администрация сельского поселения уже выходила к ним с запросом. Вопрос решается. В мае-июне по улице Объездная будут проложены шумовые полосы.
На вопрос, когда в этом году начнут выделять земельные участки многодетным семьям, представитель КУС Министерства земельных отношений РБ по Мишкинскому району В. Нургалеев ответил, что весной, как только сойдет снег.
В своем выступлении старший инспектор Караидельского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по пожарному надзору С. Биктубаев напомнил о наступлении пожароопасного периода, предупредил о том, что ни в коем случае нельзя самопроизвольно сжигать мусор, ведется спутниковый мониторинг с фиксацией термоточек. На нарушителей будут наложены административные штрафы. Для обеспечения безопасности жилого помещения, людей, проживающих там, порекомендовал приобрести бытовые дымовые извещатели.
Следующие вопросы — проведение субботников и решение проблем с бродячими собаками — тоже были немаловажными. Глава администрации СП Р. Ишмакаев в своем выступлении отметил, что каждый житель сельского поселения должен навести чистоту и отвечать за порядок на своей придомовой территории. В случае, если необходим транспорт для вывоза мусора, трактор можно будет заказать в ООО «СтройПроект».
Бродячие собаки — вопрос серьезный. Есть жалобы на то, что хозяева специально выпускают собак на улицу, создают беспокойство для прохожих и соседей. Жителям села нельзя забывать одну простую истину: вы — в ответе за тех, кого приручили. Помните о том, что собаки должны содержаться в специальном загоне или же находиться на цепи, на территории населенного пункта запрещен свободный выгул без намордника. В этом году тендер по отлову собак выиграла Уфимская компания. По мере поступления заявлений ее представители приезжают и занимаются отловом.