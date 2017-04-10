Регистрация
 
::
 
Войти

Авторизация


    • Забыли пароль?
    Сегодня

    В селе Мишкино информационная группа провела собрание граждан

    slavin 10-04-2017, 15:44215Общество
    В селе Мишкино информационная группа провела собрание граждан
    На встречу с населением пришли глава администрации СП Мишкинский сельсовет Р. Ишмакаев, председатель комитета по управлению собственностью Министерства земельных отношений РБ по Мишкинскому району В. Нургалеев, старший инспектор Караидельского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по пожарному надзору С. Биктубаев, управляющий отделением РГАУ МФЦ в селе Мишкино Э. Курбанов, и. о. директора Дворца культуры А. Ханов, начальник отдела строительства и жизнеобеспечения администрации МР Мишкинский район В. Шахмадеев, депутаты районного Совета и сельского поселения.

    У собравшихся накопилось много вопросов к муниципалитету. Работники районного Дворца культуры задали вопросы, касающиеся замены кресел, освещения в зрительном зале и на сцене. Жители улицы Школьная попросили установить на дороге искусственную неровность (в народе «лежачий полицейский»). Были подняты вопросы строительства дороги и отсутствия освещения в новом микрорайоне Дубки. Также жители возмущались отсутствием освещения по улице Объездная, на что Р. Ишмакаев ответил, что дорога находится в ведении Управления дорожного хозяйства РБ и администрация сельского поселения уже выходила к ним с запросом. Вопрос решается. В мае-июне по улице Объездная будут проложены шумовые полосы.

    На вопрос, когда в этом году начнут выделять земельные участки многодетным семьям, представитель КУС Министерства земельных отношений РБ по Мишкинскому району В. Нургалеев ответил, что весной, как только сойдет снег.

    В своем выступлении старший инспектор Караидельского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по пожарному надзору С. Биктубаев напомнил о наступлении пожароопасного периода, предупредил о том, что ни в коем случае нельзя самопроизвольно сжигать мусор, ведется спутниковый мониторинг с фиксацией термоточек. На нарушителей будут наложены административные штрафы. Для обеспечения безопасности жилого помещения, людей, проживающих там, порекомендовал приобрести бытовые дымовые извещатели.

    Следующие вопросы — проведение субботников и решение проблем с бродячими собаками — тоже были немаловажными. Глава администрации СП Р. Ишмакаев в своем выступлении отметил, что каждый житель сельского поселения должен навести чистоту и отвечать за порядок на своей придомовой территории. В случае, если необходим транспорт для вывоза мусора, трактор можно будет заказать в ООО «СтройПроект».

    Бродячие собаки — вопрос серьезный. Есть жалобы на то, что хозяева специально выпускают собак на улицу, создают беспокойство для прохожих и соседей. Жителям села нельзя забывать одну простую истину: вы — в ответе за тех, кого приручили. Помните о том, что собаки должны содержаться в специальном загоне или же находиться на цепи, на территории населенного пункта запрещен свободный выгул без намордника. В этом году тендер по отлову собак выиграла Уфимская компания. По мере поступления заявлений ее представители приезжают и занимаются отловом.
    Алена ГРИГОРЬЕВА
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    •   
    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    • В администрации сельского поселения Мишкинский сельсовет прошел прием гражд ...
      В «Единый день приема граждан» в здании администрации СП своих избирателей принимали депутаты избирательных округов А. Фатхинуров, В. Антонов, Н. Яваев, Е. Малмыгин и глава сельского поселения Мишкинский сельсовет Р. Ишмакаев.
    • 18 февраля состоялось тридцать третье (очередное) заседание Совета сельског ...
      В повестку дня заседания были включены вопросы о ежегодном отчёте главы сельского поселения Мишкинский сельсовет о результатах своей деятельности и деятельности совета СП Мишкинский сельсовет в 2013 году, о ежегодном отчёте главы сельского поселения Мишкинский сельсовет о своей деятельности и деятельности администрации СП Мишкинский сельсовет в 2013 году, об утверждении перспективного плана деятельности Совета СП Мишкинский сельсовет МР Мишкинский район РБ в 2014 году.
    • В сельском поселении Мишкинский сельсовет идет активная работа по благоустр ...
      С началом весны по всему району стартовали субботники по очистке и благоустройству территорий. Мишкинский сельсовет организовал их одним из первых. Были приведены в порядок кладбища всех населенных пунктов, проведены ремонтные работы на аллее героев села Мишкино, обновлены пешеходные мостики, стелы вдоль трассы на территории сельского поселения, идет ремонт забора вокруг дома-интерната на перекрестке улиц Мира и Матросова.
    • Жители села Камеево решили принять участие в республиканском проекте «Прог ...
      На сходе граждан население сельского поселения Камеевский сельсовет решило участвовать в республиканском проекте «Программа поддержки местных инициатив».
    • Дом культуры села Чураево нуждается в ремонте
      24 июня совместно с первичным отделением партии «Единая Россия», с его членами и сторонниками, депутатами Совета сельского поселения прошло обсуждение проекта «Реальные дела».
    Коментарии к новости:
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    Система Orphus