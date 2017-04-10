Почетный гражданин Мишкинского района Муллахан Ханов отметил свое 75-летие

Фирдаус Кадикова

10 апреля 1942 года в деревне Терекеево в семье Мухаматхаляфа Хаматхановича и Минсафы Гареевны родился четвертый ребенок. Рожденного в один из самых трудных военных годов мальчика назвали Муллаханом. Время требовало, чтобы дети с малых лет были приучены к труду. Родители старались, чтобы сыновья и дочери не только умели вести хозяйство и работать в колхозе, а еще и выросли людьми достойными, человечными и неравнодушными. После окончания начальной школы в родной деревне Муллахан со своими сверстниками каждый день ходил в Иштыбаевскую семилетку. А по ее окончании решил, что пора идти работать.Наша плавная беседа с Муллаханом Халяфовичем тут неожиданно прерывается, и он говорит:— Знаете, я обычный представитель своего поколения, обо мне можно и не писать. А вот о женщинах, которые сыграли важные роли в моей судьбе, я бы хотел сказать. В первую очередь, это моя мама. Я сам уже давно стал дедом, но до сих пор удивляюсь воспитанности и благоразумию этой неграмотной деревенской женщины. В год окончания семилетки я пас стадо. Когда наступило 1 сентября, мама пошла пешком в Большие Шады, уговорила учителя и привела его ко мне на пастбище. Я думаю, что именно мамины старания и убеждающие доводы учителя помогли мне понять, что учеба — важная и необходимая ступень в этой жизни.Свою трудовую деятельность Муллахан Халяфович начал помощником комбайнера. Получив водительские права в Бирской автошколе, до армии работал в совхозе «Мишкинский». С 1961 по 1964 годы служил в Туркестанском военном округе. Потом снова вернулся в родной район.В 1965 году Муллахан Ханов начал работать водителем в райкоме партии. Вскоре он женился на любимой девушке — своей односельчанке Альфине. Молодожены были счастливы, но в душе молодого супруга жила надежда получить образование. В 1970 году, узнав о его стремлении учиться, первый секретарь райкома Николай Лысенко посоветовал ему поступить в межобластную Челябинскую советско-партийную школу, где обучение было двухгодичное и очное.— И снова мне помогла женская мудрость, — продолжает Муллахан Халяфович. — Я не знал, как быть — и учиться хотелось, и неудобно было перед супругой, ведь на ее плечи ложилась забота о двоих детях. Теща Танзиля Мавлютовна была первой, кто меня поддержал и благословил на учебу. Я благодарен ей и своей жене Альфине Фатиховне, которая взяла на себя ответственность за детей, дом, хозяйство.Отучившись, я занял должность инструктора райкома. Потом работал освобожденным секретарем партбюро колхоза «За коммунизм», секретарем парткома совхоза «Мишкинский», первым секретарем райкома КПСС. С 1996 по 2007 год руководил администрацией сельского поселения Мишкинский сельсовет. В 1981 году получил диплом Свердловской высшей партийной школы при ЦК КПСС, где учился заочно. Где бы я ни трудился, работа всегда была ответственной и напряженной, с раннего утра до позднего вечера. Часто детей я видел только спящими. Но хозяйство всегда было в порядке, дома чисто, дети ухожены. В этом заслуга только моей супруги, которая относилась с пониманием к моей работе, смогла объяснить это детям, поддерживала меня во всем. А ведь она и сама работала, как успевала, мне остается только гадать.В течение 17 лет Муллахан Халяфович руководил и профсоюзной организацией района — защищал интересы людей труда, знал и решал их проблемы. Бывало, после распределения путевок в санатории, сам же помогал проходить медосмотры и выбивал деньги на дорогу для работников у руководителей.Практически во всех местных профсоюзных комитетах работали женщины. Да и в сельсовете коллектив был женский.— Ну, везло мне в жизни с женщинами, — говорит он. — Надо признать, женщины умнее и ответственнее мужчин, с ними легко работать, на них всегда можно положиться. Поэтому я их ценю и уважаю, а в благодарность Бог мне подарил дочку и семь внучек. Конечно же, и своих сыновей, и внука я тоже очень люблю, но девочки — это особый народ.Еще хотелось бы добавить, что работа познакомила меня с удивительными, трудолюбивыми, искренне переживающими за дело людьми — это Николай Лысенко, Александр Боськовский, Анатолий Кидалашев, Анатолий Исаев, Дамир Зиангиров и другие.Когда Муллахан Халяфович уходил на заслуженный отдых, он был задействован в семи общественных организациях. Верный член КПСС, он и сейчас состоит в Коммунистической партии РФ, является заместителем председателя совета ветеранов района, делает все возможное для облегчения жизни ветеранов, тружеников тыла, детей войны.— Не люблю сидеть без дела, — продолжает он, — чем больше двигаюсь, тем энергичнее себя чувствую. Стараюсь помогать по хозяйству супруге и детям. Еще частенько встречаемся с бывшими коллегами, давно ставшими близкими друзьями, Алексеем Аптулмановичем, Дамиром Галинуровичем, Кадимом Курбановичем, Юлией Григорьевной, Хаматханом Хайевичем. Обсуждаем проблемы сегодняшнего дня, ищем пути решения, организовываем совместный отдых.Многолетний добросовестный труд Муллахана Ханова отмечен многочисленными почетными грамотами, памятными медалями, медалями «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года». За большой вклад в социально-экономическое развитие района и активное участие в общественной жизни района в 2013 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Мишкинского района», а недавно его имя занесено в Книгу почета ветеранской организации района.2017 год в семью ветерана труда, ветерана партии принес еще одно радостное событие — в марте Муллахан Халяфович и Альфина Фатиховна отметили 50-летие совместной жизни. Золотые юбиляры воспитали четверых сыновей и дочь, у них семь внучек и один внук. Трудолюбие, взаимовыручка, доброе отношение к людям передаются в этой семье из поколения в поколение, что является одним из столпов, на которых держится наше общество.