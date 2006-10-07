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    В Башкирии вводятся ограничения на промышленную и любительскую рыбалку

    slavin Вчера, 11:33193Общество
    В Башкирии вводятся ограничения на промышленную и любительскую рыбалку
    В Башкирии вводится запрет на промышленное рыболовство и ограничения на любительскую рыбалку. Они будут действовать на период нереста.

    Промышленникам запрещено ловить рыбу на всех водоемах республики с 15 апреля до 15 июня.

    Для любителей ограничения не столь жесткие. С 1 мая до 10 июня им разрешается рыбачить только с берега и только с одной поплавочной и донной удочкой. При этом они могут использовать не больше 2 крючков, а вот ловить рыбу на спиннинг запрещено.

    В Министерстве природопользования и экологии РБ напомнили, что за нарушение данных правил предусмотрена административная ответственность. Сумма штрафов варьируется от 3 до 10 тысяч рублей. В некоторых случаях браконьерам грозит уголовное преследование.
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