В Башкирии вводятся ограничения на промышленную и любительскую рыбалку

Промышленникам запрещено ловить рыбу на всех водоемах республики с 15 апреля до 15 июня.Для любителей ограничения не столь жесткие. С 1 мая до 10 июня им разрешается рыбачить только с берега и только с одной поплавочной и донной удочкой. При этом они могут использовать не больше 2 крючков, а вот ловить рыбу на спиннинг запрещено.В Министерстве природопользования и экологии РБ напомнили, что за нарушение данных правил предусмотрена административная ответственность. Сумма штрафов варьируется от 3 до 10 тысяч рублей. В некоторых случаях браконьерам грозит уголовное преследование.