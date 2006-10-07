В деревне Букленды провели праздник «Шошым пайрем»

Эсен ЭЛАЙ

Порой обряды говорят даже больше народных легенд. Например, по поверьям мари на Пасху («Кугече») на землю спускается бог Юмо. Это поверье зародилось в давние времена, когда рядом с мари жили индоиранские племена. Они тоже верили, что в день весеннего солнцестояния («Навруз») с неба на землю спускается их далёкий предок, первый царь и бог Йима. Йима так же известен, как «Небесный всадник» — хранитель рода человеческого. Древние угры называли его Мир-Сусне-Хумом — «За миром следящим», славяне — Даждьбогом. По древним поверьям четыре раза в год, во время зимнего и летнего солнцестояний, весеннего и осеннего равноденствий, открывались границы между мирами и в наш мир на время праздника возвращались духи предков. Поэтому мы до сих пор в Пасху вспоминаем и потчуем их.Один из таких марийских праздников для дипломной работы необходимо было провести заведующей Буклендинским сельским клубом Ларисе Кутлукаевой. Но время проведения мероприятия с марийской Пасхой не совпадало. А народ мари к своим обрядам относится с великим почитанием, считает их священными, в иные дни показывать обряды просто не будет. Поэтому надо было провести что-то другое.Выйти из непростой ситуации помогли этнографы XIX века. Они, наряду с праздником «Кугече», описывали древнемарийский праздник «Шошым пайрем» («Шошум пайрам», «Шошум пайрем» — «Праздник весны»), который, к тому времени, отмечали только малмыжские мари. Он, так же как и «Кугече», отмечался в начале весны, а весна к народу мари приходила, если верить этнографам XIX века И. Смиронову и С. Кузнецову, когда расцветал клён. В праздник весны мари под звук волынки танцевали парами особый танец с ковшом. За всем происходящим строго следил карт, он же вручал танцующим ковш с пивом. По обряду сразу видно, что праздник очень древний и что он посвящался древним богам-зиждителям Кугу Илыш Шочын (Отец-зиждитель, Отец жизни) и Илыш Шочын Ава (Мать-прародительница, Мать жизни). По финно-угорским легендам, сначала на землю из созвездия Плеяды (древнерусское название, как и у мари, «Утиное гнездо» — «Лудо пыжаш») спустилась в виде утки Великая Мать — Илыш Шочын Ава (Венера). За ней следом из созвездия Большой Медведицы (Ковша) в образе медведя спустился Илыш Шочын Ача (Меркурий). Мужчины и женщины в «Шошым пайрем», танцуя священный танец, как бы вторили древним богам-первопредкам. Ведь не зря движения в старинных марийских танцах очень похожи на движения медведей и водоплавающих птиц. Ковш тоже в танце играл большую роль — он показывал небесное, звездное происхождение жизни на земле.Задача перед Ларисой Борисовной стояла непростая, но она справилась с ней. Со сценарием помогли сотрудники районной газеты, остальное сделали самодеятельные артисты. В празднике весны роль хозяина и хозяйки дома сыграли супруги Виталий и Нина Кутлукаевы. Александр и Светлана Байназовы украсили мероприятие игрой на тальянке и народными песнями. Гостями были участники фольклорного ансамбль Баймурзинского сельского Дома культуры «Акарт» (руководитель Владимир Хамитов). Встречать и потчевать гостей хозяевам помогали участники вокального коллектива Буклендинского сельского клуба «Шюм сем пёлек», задорными танцами порадовали зрителей юноши и девушки танцевального коллектива Буклендинского сельского клуба «Эрвий». Игрой на тальянке и баяне украсил мероприятие чураевец Олег Шаймарданов, игрой на волынке — Алексей Ибулаев, игрой на марийском барабане «тюмыр» — Валентин Назмиев. Очень важную роль «онаена» сыграл местный карт Аркадий Андреев.Праздник получился интересным и увлекательным. Местные жители на следующий год решили провести этот праздник ещё раз, но уже не в клубе, а на природе, во время цветения золотого клёна.