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    В деревне Букленды провели праздник «Шошым пайрем»

    slavin Вчера, 09:08196Общество, Культура
    В деревне Букленды провели праздник «Шошым пайрем»
    Самым главным богатством народа мари являются его древние обряды. Некоторые из них, возможно, зародились на заре человечества, другие появились во время Великого переселения народов, но все они одинаково ценны не только для самих мари, но и для науки. Ведь изучая их, можно понять, как жили, во что верили в древности не только древние финно-угры, но и другие народы России.

    Порой обряды говорят даже больше народных легенд. Например, по поверьям мари на Пасху («Кугече») на землю спускается бог Юмо. Это поверье зародилось в давние времена, когда рядом с мари жили индоиранские племена. Они тоже верили, что в день весеннего солнцестояния («Навруз») с неба на землю спускается их далёкий предок, первый царь и бог Йима. Йима так же известен, как «Небесный всадник» — хранитель рода человеческого. Древние угры называли его Мир-Сусне-Хумом — «За миром следящим», славяне — Даждьбогом. По древним поверьям четыре раза в год, во время зимнего и летнего солнцестояний, весеннего и осеннего равноденствий, открывались границы между мирами и в наш мир на время праздника возвращались духи предков. Поэтому мы до сих пор в Пасху вспоминаем и потчуем их.

    Один из таких марийских праздников для дипломной работы необходимо было провести заведующей Буклендинским сельским клубом Ларисе Кутлукаевой. Но время проведения мероприятия с марийской Пасхой не совпадало. А народ мари к своим обрядам относится с великим почитанием, считает их священными, в иные дни показывать обряды просто не будет. Поэтому надо было провести что-то другое.

    Выйти из непростой ситуации помогли этнографы XIX века. Они, наряду с праздником «Кугече», описывали древнемарийский праздник «Шошым пайрем» («Шошум пайрам», «Шошум пайрем» — «Праздник весны»), который, к тому времени, отмечали только малмыжские мари. Он, так же как и «Кугече», отмечался в начале весны, а весна к народу мари приходила, если верить этнографам XIX века И. Смиронову и С. Кузнецову, когда расцветал клён. В праздник весны мари под звук волынки танцевали парами особый танец с ковшом. За всем происходящим строго следил карт, он же вручал танцующим ковш с пивом. По обряду сразу видно, что праздник очень древний и что он посвящался древним богам-зиждителям Кугу Илыш Шочын (Отец-зиждитель, Отец жизни) и Илыш Шочын Ава (Мать-прародительница, Мать жизни). По финно-угорским легендам, сначала на землю из созвездия Плеяды (древнерусское название, как и у мари, «Утиное гнездо» — «Лудо пыжаш») спустилась в виде утки Великая Мать — Илыш Шочын Ава (Венера). За ней следом из созвездия Большой Медведицы (Ковша) в образе медведя спустился Илыш Шочын Ача (Меркурий). Мужчины и женщины в «Шошым пайрем», танцуя священный танец, как бы вторили древним богам-первопредкам. Ведь не зря движения в старинных марийских танцах очень похожи на движения медведей и водоплавающих птиц. Ковш тоже в танце играл большую роль — он показывал небесное, звездное происхождение жизни на земле.

    Задача перед Ларисой Борисовной стояла непростая, но она справилась с ней. Со сценарием помогли сотрудники районной газеты, остальное сделали самодеятельные артисты. В празднике весны роль хозяина и хозяйки дома сыграли супруги Виталий и Нина Кутлукаевы. Александр и Светлана Байназовы украсили мероприятие игрой на тальянке и народными песнями. Гостями были участники фольклорного ансамбль Баймурзинского сельского Дома культуры «Акарт» (руководитель Владимир Хамитов). Встречать и потчевать гостей хозяевам помогали участники вокального коллектива Буклендинского сельского клуба «Шюм сем пёлек», задорными танцами порадовали зрителей юноши и девушки танцевального коллектива Буклендинского сельского клуба «Эрвий». Игрой на тальянке и баяне украсил мероприятие чураевец Олег Шаймарданов, игрой на волынке — Алексей Ибулаев, игрой на марийском барабане «тюмыр» — Валентин Назмиев. Очень важную роль «онаена» сыграл местный карт Аркадий Андреев.

    Праздник получился интересным и увлекательным. Местные жители на следующий год решили провести этот праздник ещё раз, но уже не в клубе, а на природе, во время цветения золотого клёна.
    Эсен ЭЛАЙ
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    Метки: Букленды

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