Сорок лет служения школе

Алена ГРИГОРЬЕВА

Жить достойно, пользоваться уважением и доверием хочет каждый. Но их, прежде всего, надо заслужить добрым сердцем, трудолюбием. Это возможно в том случае, если человек уважает себя и окружающих его людей. Доброй, чуткой и трудолюбивой вырастили свою дочь супруги Кильдыбай Килинбаевич и Аня Байметовна Килинбаевы из деревни Кайраково. А когда пришло время выбирать профессию, глава многодетного семейства первым увидел в ней задатки педагога и отвез дочь поступать в Благовещенское педагогическое училище.На учительскую стезю она вступила в 1971 году, сразу же после окончания училища. Три года воспитывала и учила детишек в Верхнесорокинской начальной школе, затем столько же лет — в Каргинской. Закончила факультет начальных классов БГУ. 34 года отдала делу воспитания подрастающего поколения, трудясь в Кайраковской школе. Общий педагогический стаж — 40 лет. Время пролетело незаметно, недавно Соня Кильдыбаевна, в кругу своей семьи и родственников, отметила свой 65-летний юбилей. Живет она в родной деревне со своей тетей Мариной Байметовной. С мужем Валерием Изибаевичем, которого не стало в прошлом году, прожили вместе больше 37 лет. Находясь на заслуженном отдыхе, она не сидит без дела: занимается домашним хозяйством. Ее ученики — частые гости. Бывают они в отпуске или просто проездом в родной деревне, не уезжают, не проведав любимую учительницу.Несколько поколений ее выпускников уверенно перешагнули первую ступень общеобразовательной школы, сохраняя хорошее качество знаний в старших классах. В этом году ее последний набор заканчивает одиннадцатый класс.— Когда начала работать по специальности — учителем начальных классов, в первую пору были трудности, как и у всех молодых специалистов, — рассказывает Соня Кильдыбаевна. — Но многое зависит от самого человека и, естественно, от коллектива учителей, где ты работаешь. В этом смысле мне всегда везло. Учителя, старшие товарищи, наделенные большим опытом, были очень доброжелательны. Отрадно, что сейчас в школах района работают много талантливых, влюбленных в свое дело педагогов.По мнению педагога, ее успех заключался в том, что она работала в контакте с семьями своих воспитанников. Не зря говорят, чтобы способствовать успехам детей, учителя должны стать педагогами и для родителей. От учителей во многом зависит, какими будут их воспитанники, будут ли они людьми добрыми, богаты духовными потребностями, интересами, подготовленными к труду и жизни.— Велика роль семьи в трудовом воспитании детей. Именно в кругу родных и близких у них закладываются основы трудолюбия, вырабатываются трудовые умения и навыки, — рассказывает педагог. — Конечно, готовить учеников младших классов к каким-то определенным профессиям рано, но помочь познакомиться с трудом взрослых, определить склонности и интересы своих воспитанников, начать формировать у них любовь и уважение к людям труда — эти задачи должны решаться с первых лет обучения.У профессиональных педагогов, как известно, и ученики хорошие. За годы работы через душу и сердце учительницы прошли судьбы ее учеников, которых она провожала в старшие классы. Радовали ее воспитанники на районных и республиканских соревнованиях. А сколько таких успехов было за эти 40 лет служения делу воспитания и обучения младших классов! О высоком качестве, знаний можно судить по тому, как они устроились в жизни: Вера Сайсанова работает управляющей делами администрации сельского поселения Чураевский сельсовет, Владимир Янситов после окончания института физкультуры живет и работает в Чураево, Аня Сайсанова работает в Уфе бухгалтером на заводе, Дина Паситова — в Чураевской участковой больнице, Клара Ибаева закончила финансовый институт, живет в Бирске, Алена Захарова, Валя Михайлова живут и работают в Свердловске, Эдгар Аликов закончил БГПИ, получает второе высшее образование. В этом году трое ее выпускниц Олеся Михайлова, Елена Иванова, Татьяна Янситова заканчивают Бирский медико-фармацевтический колледж, Алина Иргубаева обучается в Башкирском государственном медицинском университете. Ее выпускник Максим Валитов работает учителем физкультуры в Кайраковской средней школе. Гордится она своим учеником, многократным паралимпийским чемпионом, мастером спорта России Ростиславом Павловым, который спортивными достижениями прославил свою малую родину.За долголетний и добросовестный труд Соня Иргубаева поощрена почетными грамотами и благодарственными письмами, награждена медалью «Ветеран труда», отмечена знаком «Отличник народного просвещения Российской Федерации». Ее имя включено в книгу «Заслуженные люди Республики Башкортостан». Но самая большая награда для педагога это ученики, которые продолжают ее дело на учительском поприще.