В Мишкинском районе артисты сельского клуба показали концерт в деревне Чебыково

С. Яникеева

Перед большим марийским праздником Кугече самодеятельные артисты Верхнесорокинского сельского клуба порадовали жителей деревни небольшим концертом. В программу выступлений были включены старинные марийские наигрыши. Бурю аплодисментов вызвали современные песни, авторами которых являются сами участницы женского вокального ансамбля. В песне «Кумыл», которую написала староста Е. Саляева, ансамбль воспел красоту родного края, трудолюбие деревенских жителей. Также зрители тепло встретили концертные номера солистов Шафика Яниева, Зинаиды Акбулдиной.Украшением концерта стали марийские, русские народные танцы. При Верхнесорокинском СДК работают две танцевальные группы: младшего и старшего школьного возрастов. Танцы «Городская», «Молодость», «Ой, ты мне нравишься», «Три подружки» очаровали зрителей пластикой и грациозностью.От имени чебыковцев гостей поблагодарила директор СДК С. Каншаева.— Спасибо вам большое. Я очарована вашим выступлением, знаю многие марийские песни, сама выступаю на сцене, но сегодня некоторые из них я услышала впервые, — сказала Светлана Анатольевна.