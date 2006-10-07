В Мишкинском районе определили победителей конкурса «Воспитатель года-2017»

И. Кусюкбаева

Они попробовали свои силы в самых различных заданиях: писали эссе на тему «Я — воспитатель!», провели мероприятия с воспитанниками других детских садов, подготовили свою визитку и проект с элементами мастер-класса.По итогам всех конкурсных мероприятий победителем районного конкурса была признана воспитатель детского сада № 3 «Ласточка» села Мишкино Элеонора Аспаева. Жюри высоко оценило творчество педагога. Она провела занятие с детьми старшего возраста «Цифра 9». Мальчики и девочки весело и интересно провели время с любимыми героями сказок, научились сравнивать, тренировали внимание, логическое мышление. Элеонора Эдуардовна представила опыт работы по использованию кругов Эйлера для развития логического мышления дошкольников. В скором времени педагог примет участие в республиканском конкурсе «Воспитатель года Республики Башкортостан-2017».Воспитатель Серафима Иксанова (детский сад № 1 «Солнышко» села Мишкино) стала лидером в конкурсном задании — эссе. По итогам испытаний она заняла второе место. Третье место завоевала воспитатель Людмила Ашиева (детский сад № 4 «Родничок»). Занятие, проведенное педагогом с детьми среднего возраста на тему «Головные уборы», было оценено самыми высокими баллами.Образовательный проект «Воспитание детей на традициях и культуре марийского народа» представила воспитатель Елена Файрузова (детский сад «Березовый звон» села Камеево). Через игры народа мари педагог формирует у детей любовь к родному краю и языку. Елена Алексеевна стала победителем в номинации «Хранитель традиций народа мари».Воспитатель Татьяна Егорова (детский сад «Изи шушпык» деревни Староваськино) стала победителем в номинации «Творческий поиск». Педагог особое внимание уделяет речевому развитию детей дошкольного возраста. Татьяна Викторовна уверена, что профессию воспитатель не выбирают, выбирает она. И случайных людей здесь не бывает.