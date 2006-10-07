Мишкинские школьники посмотрели мастер-класс по изготовлению марийских музыкальных инструментов

А. ИБУЛАЕВ

Наряду с волынкой тўмыр — один из самых древних музыкальных инструментов у мари. Мастера, который делает замечательные марийские барабаны, зовут Михаил Павлович Кутлусатов — уроженец села Бахтыбаево Бирского района, заслуженный работник культуры Республики Марий Эл, Отличник просвещения РФ, обладатель звания «Директор года-1997» и обладатель всевозможных республиканских и российских грантов.Вот уже более 25 лет М. Кутлусатов занимается этим ремеслом. Им изготовлено более 260 барабанов, которые расходятся по всему свету в самом прямом смысле этого слова. Его творения искусства (а иначе их и не назовешь) приобретают музыканты, коллективы и коллекционеры не только нашей страны и республики, но и даже за рубежом.Узнать историю о народных инструментах и поучиться азам работы с деревом у мастера приехали школьники из Большесухоязово, Чураево и Баймурзино Мишкинского района, пришли ученики детской художественной школы города Бирска и студенты Бирского филиала БашГУ вместе со своими руководителями. Мастер на своих заготовках показал последовательность работы над куском дерева, из которого рождается музыкальный инструмент и как он приобретает свой окончательный вид. Барабаны мастера по изяществу можно сравнить со скрипками Страдивари. У всех желающих была возможность не только послушать и увидеть, но и потрогать и попробовать поработать настоящим резаком и узнать, какой это труд — мастерская резьба по дереву.Прекрасным дополнением к рассказу М. Кутлусатова стала выставка башкирских, марийских и русских народных музыкальных инструментов. Гусли, волынки, жалейки, всевозможные флейты, гуделки и скрипки были представлены и даже продемонстрированы мастерами А. Ибулаевым (главным специалистом Марийского ИКЦ) и И. Зиновым (преподавателем БФ БашГУ, к. т.н.).А все желающие могли еще и ознакомиться с выставкой работ марийского художника Е. Калимьянова, приуроченной к 55-летию автора, где была представлена живопись, графика и скульптуры из дерева.