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    Местное самоуправление — по-местному

    slavin Вчера, 15:0692Общество
    Местное самоуправление — по-местному
    О проблемах местного самоуправления, его целях и задачах на ближайшие годы и пойдет наш разговор с главой администрации СП Кайраковский сельсовет Владиславом Захаровым.

    — Владислав Егорович, в сфере руководства сельского поселения Вы один из самых опытных управленцев в районе. В чем главная проблема местного самоуправления, и как ее следует решать?
    — Противоречия между финансовыми возможностями и серьезными обязательствами перед населением загоняют местное самоуправление в кризис, и, не побоюсь этого слова, неизбежно дискредитируют ее. Не зря в своем Послании Государственному Собранию — Курултаю Республики Башкортостан Глава Республики поручил Правительству еще раз уточнить полномочия местного самоуправления. И не зря. Президент нашей России ставит перед Правительством страны вполне конкретные задачи — наконец-то обеспечить переход к устойчивому экономическому росту, стимулировать предпринимательскую активность.


    — Не секрет, что в нынешних кризисных условиях необходимо рассчитывать только на собственные возможности…
    — Так и мы в этом плане имеем некоторый положительный опыт. По сравнению с 2010 годом собственные доходы СП увеличились более чем в два раза. В 2015 году рост по доходам уже составил 53 процента, но не успели мы порадоваться, как грянула проблема откуда ее не ждали! С марта 2015 года в связи с изменениями в Налоговом Кодексе доходы с муниципальных земель стали полностью уходить в бюджет района. Раньше было, как говорят англичане, «фифти» — «фифти».


    — Владислав Егорович, не все так грустно…
    — Не все. Мы споро взялись за дело. Увеличение собственных доходов СП было достигнуто, в первую очередь, за счет поддержки, развития малого и среднего бизнеса. Из 58 КФХ, имеющихся в районе, 22 процента арендуют земли на территории нашего СП. На увеличение доходов также повлияли укрепление налоговой дисциплины, наведение порядка в пользовании землей. Наряду с некоторыми фактами, такими, как отток населения, продолжается рост благосостояния населения. В прошлом году в строй было введено 8 жилых домов общей площадью 858 квадратных метров. На сегодняшний день в хозяйствах жителей СП имеются 28 тракторов, 15 грузовых автомобилей, 206 легковых автомобилей.


    — Одно из основных направлений в сельскохозяйственной деятельности — животноводство, несколько слов о нем.
    — На 1 января 2017 года поголовье КРС составляет 436 голов. Идет сокращение дойных коров. Уменьшается поголовье свиней. Причина — ужесточение правил содержания домашних животных. Овцепоголовье оставляет желать лучшего. Но наряду с негативом, есть позитив. Идет рост поголовья коз. Поголовье птиц осталось на прежнем уровне. Сохранилось на уровне прошлых лет и количество пчелосемей. В целом, падеж поголовья живности связан со слабостью рынка сбыта мяса, молока и шерсти. И чтобы поддержать население в реализации избытков сельхозпродукции, администрация готова организовать сбор молока во всех населенных пунктах.


    — Владислав Егорович, чем располагает сельское поселение?
    — Для обеспечения нормальной жизнедеятельности на территории сельского поселения успешно функционируют три школы, три ФАП, два СДК, два сельских клуба, три библиотеки, два отделения связи, три детских сада, 10 торговых точек, 9 из них принадлежат предпринимателям.


    — Несколько слов о проблемах в местном образовании…
    — Их более чем достаточно. На особом контроле стоит школьное и дошкольное образование. И проблемы, которые вырастают, как снежный ком, надо решать и решать уже сейчас. Нельзя не сказать о культуре и досуге в сельском поселении. На территории СП успешно работают три фольклорные группы. Два народных ансамбля — «Ший памаш», «Ужара», детский образцовый ансамбль «Пеледыш аршаш» радуют не только жителей наших деревень, но и любителей искусства района и республики.

    Неплохо работают на селе совет ветеранов, женсовет, участковые уполномоченные полиции. Плавно идет благоустройство населенных пунктов. В этом активно участвуют старосты деревень, депутатский корпус.

    В. КОНДОГИН
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