В Мишкинском районе прошло мероприятие ко Дню местного самоуправления

Е. Шамиданова, библиотекарь Камеевской библиотеки

В нем приняли участие жители деревни Русское Байбаково Камеевского сельского поселения. На праздник были приглашены депутат округа № 8 Ольга Иксанова, староста Радик Шамиданов и активисты деревни.Библиотекарь Елена Шамиданова рассказала о Дне местного самоуправления. Для руководителей ТОС она подготовила беседу «Вместе мы сила, вместе мы власть». Знакомство с историей местного самоуправления в различные периоды времени сопровождалось просмотром слайдов мультимедийной презентации. Также был проведен обзор книжной выставки «Местное самоуправление вам в помощь». На ней была представлена литература, отражающая как историю местного самоуправления, так и организацию местного самоуправления в современной России. Можно ознакомиться с печатными изданиями, рассказывающими о работе местного самоуправления в деревне Русское Байбаково. Была оформлена фотовыставка «Жизнь и люди деревни Русское Байбаково». Наши гости с интересом рассматривали и обсуждали фотографии давних времен. С приветственным словом к участникам праздника обратился староста деревни Радик Шамиданов. Он отметил, что обустройство родной деревни, улицы и двора — это фантазии творческих и активных людей. А когда такие инициативные люди находят поддержку со стороны других жителей, предпринимателей, депутатов и руководства администрации, то в результате совместного труда эти фантазии становятся реальностью. В завершении своего выступления о работе местного самоуправления, он сказал, что жизнь в поселении зависит не только от местной власти, но и от самого населения. При этом важно не только озвучивать проблемы, но и активно участвовать в их решении. Затем Радик Изибаевич поблагодарил коллег и представителей ТОС за добросовестный труд, активную общественную позицию, пожелал здоровья, добра и успехов в дальнейшей деятельности.После торжественного мероприятия за чашечкой чая участники говорили об учёбе, работе, проблемах, которые нужно решать. Также отметили, какая была сделана работа: это отсыпка дороги на улицах Заречная и Строительная, электрификация деревни, очистка берегов реки Бирь, родника у Святого источника. В ходе мероприятия от имени старосты и депутата Ольги Саляевны активистам деревни были вручены почетные грамоты и памятные подарки. За большой личный вклад в развитие местного самоуправления были награждены члены ТОС М. Пасечник и М. Бикмасова, казначей деревни Н. Ильтубаева и электрик Ю. Иксанов. Слова благодарности прозвучали также в адрес Владимира Кусюкбаева и Валерия Байрамалова за вывоз мусора на собственном транспорте.Затем вместе утвердили план работы по Году экологии. Главная задача — в течение весенне-летнего сезона улучшить работу экологической и санитарной обстановки в деревне, очистить от мусора территории пастбища, следить за выгулом скота.В завершение встречи библиотекарь приятно удивила своих гостей. Участники мероприятия посмотрели видеоролик «10 лет тому назад», снятый и смонтированный семьёй Шамидановых, где были запечатлены моменты субботника, постройки места отдыха на пастбище, культурно-спортивный досуг «Деревенский сабантуй» возле реки Бирь.Гости и активисты ТОС деревни Русское Байбаково покидали библиотеку с отличным настроением и планами на воплощение в жизнь новых идей.