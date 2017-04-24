В Мишкинском районе школьникам рассказали о марийском ученом Г. Кармазине

И. Айбердина

В краеведческой библиотеке прошел познавательный час «Знаток и ценитель родного языка». О жизни и творчестве ученого-языковеда рассказали школьникам работники краеведческой библиотеки О. Зайнитдинова и И. Айбердина.Уроженец нашего района Гурий Гаврилович Кармазин-Эвайн в начале 20-го столетия начал работу по изучению марийского языкознания. Многогранное творчество Г. Кармазина сыграло большую роль в развитии духовной культуры народа мари. Кармазин вошел в историю, как видный ученый-филолог, знаток и ценитель народной словесности, автор учебников и педагог-просветитель, один из основоположников и зачинателей родной литературы. На родине ученого, в деревне Ишимово, силами директора школы В. Салмиянова и его помощников создан музей Г. Кармазина, где собраны уникальные материалы о его жизни и многогранной научно-творческой деятельности.По случаю мероприятия были подготовлены художественные номера: стихо- творение «Йолагайлан», марийская народная песня «Марий лум» и инсценировка из поэмы Г. Кармазина «Вувер-кува», подготовленная учениками 7 «б» класса школы № 2 райцентра.