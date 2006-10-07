Массовое отравление детей в уфимском садике: Родители винят во всем новую систему питания

- У воспитателей в тот день была какая-то учеба, и детей мы забирали из другой группы, - рассказывает мама пятилетнего Акима Екатерина. - Только я вошла в группу, как сразу почуяла неладное: в раздевалке, схватившись за живот, плакала девочка, а бабушка допытывалась у воспитательницы – дескать, что дети ели на обед. Та ответила, мол, был сок, от него видимо и скрутило.
«ДЕТЕЙ РВАЛО МАКАРОНАМИ»
Не успели дойти до дома, как на резкую боль в животе пожаловался и Аким.
- Что тут началось! Сначала сына рвало, причем так страшно – фонтаном из макарон! Раз восемь или девять – я и со счета сбилась, - ужасается мама мальчика. - Когда к ночи добавился понос, вызвали скорую.
Популярную версию о так называемом «кишечном гриппе» опытные врачи скорой сразу отмели.
- Так и сказали: никакая не ротавирусная, а скорее всего, пищевое отравление, - утверждает женщина.
Точно такую же картину наблюдали родители четырехлетней Ирины и шестилетнего Петра.
- Сын с дочкой ходят в один садик, но в разные группы. Пришли домой вялые, к вечеру стало обоих рвать. Вышли остатки пищи, затем желчь, - рассказала мама Диана.
Перепуганные родители стали обзванивать других, и выяснилось, что за ночь скорая моталась к десятерым малышам из этого детсада. Жалобы – как под копирку: неукротимая рвота и понос.
От госпитализации родители отказались – лечат малышей сами. А наутро в субботу по домам пострадавших прошлись участковые врачи - взяли анализы.
ГРЕШАТ НА ПРИВОЗНУЮ ЕДУ
- У нас на кухне и в группах всегда идеальная чистота: сами следим, и санэпидемстанция контролирует. И тут – такое! - ужасаются воспитатели. – Мы сами в шоке от произошедшего. За детей очень переживаем.
Как рассказали в детсаду, заведующая немедленно сообщила о ЧП в Роспотребнадзор.
- Проводится проверка. Специалисты сняли суточные пробы, - рассказали в пресс-службе уфимской мэрии. – Что стало причиной недомогания детей, станет ясно после экспертизы. Ротавирусная инфекция пока не исключена.
С апреля этого года организацию питания во всех уфимских детсадах перевели на аутсорсинг. Иными словами, за еду в садике теперь отвечает сторонняя организация. По словам родителей, с такой системой стало хуже.
- Раньше уговорить сына поесть было трудно: то и дело отказывался, выбирал повкуснее, - признается мама Акима. – А как готовить в садике стали другие люди, его как подменили: приходит домой и сметает все, что видит. Я пыталась выяснить, что же он ест. Оказалось – ничего! То один сок пил, то одну булочку. И это за весь день! Говорит, что остальное невкусно.
Причина перевода на аутсорсинг проста: директоров учреждений решили освободить от лишней непрофильной работы.
- Мы передаем эти сервисы в руки частников, - поясняли накануне внедрения новинки в министерстве образования Башкирии. - Конечно, к новым людям будут предъявлять самые жесткие требования. Их работу будет контролировать Госкомитет по торговле.
Тем временем Следком республики организовал по факту отравления доследственную проверку. По итогам решат, возбуждать ли уголовное дело.
ОФИЦИАЛЬНО
- Случай рядовой, ничего страшного не произошло, - пояснили в Управлении Роспотребнадзора по Башкирии. – В субботу к нам поступило четыре экстренных извещения о случаях заболевания детей №248 с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция неустановленной этиологии». Наши сотрудники начали эпидемиологическое расследование со всеми лабораторными исследованиями, отобрали пробы готовых блюд. На сегодняшний день количество больных не увеличилось, пробы находятся в работе. Результат будет к концу недели.