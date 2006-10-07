Массовое отравление детей в уфимском садике: Родители винят во всем новую систему питания

- У воспитателей в тот день была какая-то учеба, и детей мы забирали из другой группы, - рассказывает мама пятилетнего Акима Екатерина. - Только я вошла в группу, как сразу почуяла неладное: в раздевалке, схватившись за живот, плакала девочка, а бабушка допытывалась у воспитательницы – дескать, что дети ели на обед. Та ответила, мол, был сок, от него видимо и скрутило.«ДЕТЕЙ РВАЛО МАКАРОНАМИ»Не успели дойти до дома, как на резкую боль в животе пожаловался и Аким.- Что тут началось! Сначала сына рвало, причем так страшно – фонтаном из макарон! Раз восемь или девять – я и со счета сбилась, - ужасается мама мальчика. - Когда к ночи добавился понос, вызвали скорую.Популярную версию о так называемом «кишечном гриппе» опытные врачи скорой сразу отмели.- Так и сказали: никакая не ротавирусная, а скорее всего, пищевое отравление, - утверждает женщина.Точно такую же картину наблюдали родители четырехлетней Ирины и шестилетнего Петра.- Сын с дочкой ходят в один садик, но в разные группы. Пришли домой вялые, к вечеру стало обоих рвать. Вышли остатки пищи, затем желчь, - рассказала мама Диана.Перепуганные родители стали обзванивать других, и выяснилось, что за ночь скорая моталась к десятерым малышам из этого детсада. Жалобы – как под копирку: неукротимая рвота и понос.От госпитализации родители отказались – лечат малышей сами. А наутро в субботу по домам пострадавших прошлись участковые врачи - взяли анализы.ГРЕШАТ НА ПРИВОЗНУЮ ЕДУ- У нас на кухне и в группах всегда идеальная чистота: сами следим, и санэпидемстанция контролирует. И тут – такое! - ужасаются воспитатели. – Мы сами в шоке от произошедшего. За детей очень переживаем.Как рассказали в детсаду, заведующая немедленно сообщила о ЧП в Роспотребнадзор.- Проводится проверка. Специалисты сняли суточные пробы, - рассказали в пресс-службе уфимской мэрии. – Что стало причиной недомогания детей, станет ясно после экспертизы. Ротавирусная инфекция пока не исключена.С апреля этого года организацию питания во всех уфимских детсадах перевели на аутсорсинг. Иными словами, за еду в садике теперь отвечает сторонняя организация. По словам родителей, с такой системой стало хуже.- Раньше уговорить сына поесть было трудно: то и дело отказывался, выбирал повкуснее, - признается мама Акима. – А как готовить в садике стали другие люди, его как подменили: приходит домой и сметает все, что видит. Я пыталась выяснить, что же он ест. Оказалось – ничего! То один сок пил, то одну булочку. И это за весь день! Говорит, что остальное невкусно.Причина перевода на аутсорсинг проста: директоров учреждений решили освободить от лишней непрофильной работы.- Мы передаем эти сервисы в руки частников, - поясняли накануне внедрения новинки в министерстве образования Башкирии. - Конечно, к новым людям будут предъявлять самые жесткие требования. Их работу будет контролировать Госкомитет по торговле.Тем временем Следком республики организовал по факту отравления доследственную проверку. По итогам решат, возбуждать ли уголовное дело.ОФИЦИАЛЬНО- Случай рядовой, ничего страшного не произошло, - пояснили в Управлении Роспотребнадзора по Башкирии. – В субботу к нам поступило четыре экстренных извещения о случаях заболевания детей №248 с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция неустановленной этиологии». Наши сотрудники начали эпидемиологическое расследование со всеми лабораторными исследованиями, отобрали пробы готовых блюд. На сегодняшний день количество больных не увеличилось, пробы находятся в работе. Результат будет к концу недели.