Специалисты раскритиковали оптимизацию здравоохранения в Башкирии

На днях эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) опубликовали доклад о результатах оптимизации системы здравоохранения в стране. По мнению специалистов, вместо повышения эффективности, оптимизация, в основном, ограничивается сокращением больниц и медперсонала, что в итоге приводит к снижению доступности медицинских услуг. Если закрытие медучреждений продолжится теми же темпами, то уже через пять лет по количеству больниц мы достигнем уровня Российской империи.По данным Башстата, за последние 17 лет число больниц в республике сократилось в два раза: если в 2000 году их было 329, то сейчас – 164.- Оптимизация в Башкирии проводится с 2008 года, - обращает внимание заместитель министра здравоохранения РБ Рамиль Хамитов. – Она направлена, прежде всего, на повышение эффективности расходов, на улучшение материально-технической базы, на оптимизацию численности и сети учреждений, состава и структуры кадров. При реорганизации учитывается мнение руководства районов и городов, проводятся общественные слушания, сокращения врачебного и медицинского персонала не происходит.Между тем, как показывает статистика, активная оптимизация началась в республике еще в начале нулевых. Помимо больниц сокращалось и количество больничных коек (за 15 лет сокращение составило более чем 40%). Особенно пострадала сельская местность. Например, в Зилаирском, Караидельском, Бурзянском, Кугарчинском районах число больничных коек на 10 тысяч человек населения сократилось в два раза, в Дюртюлинском, Аскинском районах более чем на 30%.- Реформа в отрасли была необходима, и сокращение коечной сети тоже: койки должны использоваться эффективно, если они простаивают, то их нужно сокращать, - комментирует экс-депутат Госдумы, доктор медицинских наук Салия Мурзабаева. - Но параллельно должны были развивать амбулаторно-поликлиническую помощь, обеспечивая врачебными кадрами первичное звено, создавая дневные стационары при городских поликлиниках, организовывая стационары на дому для людей с ограниченными возможностями, пенсионеров и т.д.Вместо этого под сокращение попали и поликлиники тоже: их количество в республике снизилось с 505 до 411, при этом число посещений в смену выросло в поликлиниках в среднем на 13%.В 2011-2013 годах республике выделили более 17 млрд федеральных рублей. Эксперты сходятся во мнении, что эти «огромные» деньги нужно было направить, в первую очередь, на подготовку поликлиник, их оснащение, и тогда сокращение коечной сети в стационарах не отразилось бы на объемах и качестве оказания медпомощи. Но республика решила сфокусировать внимание на высокотехнологичной медицине, ущемив при этом первичное звено.Как отмечает Салия Мурзабаева, в республике к оптимизации подошли шаблонно, без учета региональных особенностей. Большое число сельского населения, низкая плотность населения, отдаленность сел от городов, большая протяженность территории - все эти факторы нужно было учесть, чтобы сохранить доступность медицинской помощи.- В тех регионах, где учли местные особенности, эффективность преобразований уже видна: снижается смертность, увеличивается продолжительность жизни. И нет такого количества жалоб и обращений, недовольных качеством оказания медпомощи, - добавляет Салия Мурзабаева.Однако в ЦЭПР утверждают, что оптимизация велась «наобум» по всей стране. По их словам, порядок проведения реформы не был разработан на федеральном уровне.По мнению члена штаба ОНФ в РБ, кандидата медицинских наук Эдуарда Гаптракипова, оптимизация здравоохранения должна быть направлена не на сокращение учреждений, коек и количество сотрудников, а на развитие системы: на мониторинг и анализ показателей работы, в том числе рациональность затрат на материально-техническое обеспечение, использование неэффективно занятых помещений, улучшение работы сотрудников с помощью информатизации учреждений и обеспечения комфорта. Эксперт выступает за слияние учреждений при эффективном менеджменте – это даст возможность получить дополнительный бюджет на укрепление материально-технической базы. При этом он подчеркивает, что при снижении количества населения и демографических показателей нельзя закрывать фельдшерско-акушерские пункты.В начале апреля Общественная палата РБ предоставила доклад о состоянии гражданского общества в республике, где также прозвучала тема закрытия медучреждений.- Помимо больниц сокращается число фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, по сравнению с 2000-м годом, в 2015 году уменьшилось с 2251 до 2080, то есть 171 село осталось в республике без медицинского обслуживания по месту жительства и эта тенденция продолжилась в 2016 году, - сообщают авторы доклада.В минздраве РБ отвечают, что обеспеченность ФАПами в регионе в два раза выше, чем в среднем по стране.- Закрываются только те фельдшерско-акушерские пункты, которые не соответствуют санитарным требованиям и не обеспечены прикрепленным сельским населением, - говорит замминистра здравоохранения РБ Рамиль Хамитов. – Взамен ветхих строятся новые. До 2020 года планируется построить и приобрести модульные ФАПы – всего 500 без увеличения количества действующих пунктов (в настоящее время в Башкирии работает 2071 ФАП).Но самая главная проблема – это нехватка кадров. По данным минздрава РБ, в 2016 году 39 фельдшерско-акушерских пунктов не работали из-за отсутствия специалистов, еще в 100 ФАПах медики трудились по совместительству. Чтобы привлечь фельдшеров в село, властям пришлось разработать специальную программу: медикам, готовым проработать в селе не менее пяти лет, предлагается единовременная выплата в 500 тысяч рублей. В 2017 году таким образом планируют привлечь 72 фельдшера.Для врачей внесли изменения в программу «Земский доктор», увеличив возраст участников. Теперь «подъемные» в один миллион рублей могут получить врачи в возрасте до 50 лет. Всего с 2012 года программой «Земский доктор» воспользовались более тысяч медиков. Но их по-прежнему не хватает. На днях глава региона Рустэм Хамитов провел личный прием граждан, на котором жители Уфимского района пожаловались, что 1,5 тысячи детей в деревнях Бурцево, Шмидтово и Шамонино остались без педиатра, после того как их врач ушла в декретный отпуск.В докладе ЦЭПР особое внимание уделили зарплате медперсонала, ведь оптимизация ставила как раз задачу повысить зарплату за счет реорганизации медучреждений. Согласно «майским указам», средняя зарплата врача в 2017 году должна достигнуть 180% от средней по региону. Если брать в расчет среднюю зарплату по Башкирии в 26,8 тысяч рублей, то заработок врачей должен составлять 48,2 тысячи рублей. Нужно отметить, что эта цифра почти близка к показателям Башстата: в апреле средняя зарплата врачей по республике составила 43 тысячи рублей. Но как признаются сами врачи, их зарплата на одну ставку не превышает и 18 тысячи, что заметно не дотягивает до средней. Чтобы приблизиться к доходу в 40 тысяч рублей, врачам нужно работать сутками, брать дежурства по выходным и в праздники.- У среднего медперсонала такая же история, - говорит медсестра приемного покоя одной из центральных районных больниц Вера Насимова. – За одну ставку мне платят 13-15 тысяч рублей, а по статистике медсестры в среднем получают 23,5 тысяч рублей.В докладе ЦЭПР авторы делают вывод, что в таких условиях многие сотрудники государственных медучреждений вынуждены или подрабатывать или полностью уходить в частные медцентры.Как писал РБК-Уфа, в республике растет доля платных медицинских услуг. Как объясняют аналитики, пациента вынуждают прибегать к платному обследованию и лечению: «В первую очередь, на приобретение платных услуг пациента провоцирует нежелание или объективная невозможность затягивания диагностики и лечения на месяцы. Сроки ожидания приема или проведения анализов могут превышать нормативные в несколько раз». На сайте «Доступная медицина.рф» жители республики рассказывают о том, что записаться к нужному специалисту бывает невозможно, так как бесплатные талоны быстро заканчиваются. По данным мониторинга, которые провели республиканские активисты ОНФ, основной проблемой в больницах пациенты назвали долгое ожидание в очереди, сложности с записью к узким специалистам, на диагностические и лабораторные исследования.- У оптимизации есть плюсы – мы получили новое оборудование, узнали новые методы лечения, подняли уровень помощи тяжелобольным людям, увеличили продолжительность жизни, приоритетным стало материнство и детство, - комментирует депутат Госсобрания Курултая РБ, кандидат медицинских наук Римма Утяшева. – Но большой минус реформы в том, что сегодня условия диктует страховая медицина. Из медиков сделали бюрократов, которые занимаются бесконечными отчетами. Я убеждена, что медицину нельзя отдавать в частные руки, ее нужно вернуть в государство.По мнению экспертов, страховая модель себя не оправдывает. Принцип, что деньги «следуют за пациентом» привел к недофинансированию медицины в небольших городах и на селе.- Людей провоцирует на миграцию в более крупные населенные пункты, где медобслуживание пока еще есть. Образуется «замкнутый круг»: недостаток людей приводит к ликвидации медучреждений, что приводит к еще большему «вымиранию» глубинки, - пишут авторы доклада ЦЭПР.