Половодье-2017. Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?

Для начала определимся с терминами: как правильно называется природное явление, при котором каждую весну реки выходят из берегов?Ученые-гидрологи называют его весенним половодьем. Отличие половодья от паводка заключается в том, что первое случается регулярно и периодически, а второй может происходить по несколько раз в год. Растаял ли снег во время февральской оттепели, пошел сильный дождь – все это может стать причиной паводка. Как правило, длится паводок недолго, от пары часов до нескольких суток, – и в этом еще одно его отличие от половодья.Может ли половодье быть не весенним? В нашем климате – нет. Весной по рекам Башкирии проходит около 70 % годового стока, а кое-где и больше. Но, например, в Средней Азии и на Кавказе причинами половодья становятся таяние ледников и снега в горах, в Юго-Восточной Азии – летние муссонные дожди.В этом году республика готовится к большой воде. Пусть и не к рекордным показателям, но «поплавать» жителям некоторых населенных пунктов придется. Почему гидрологи пришли к такому выводу и от чего зависит уровень рек?Этот год для нас показателен в том отношении, что сочетание стокоформирующих факторов весьма неравномерное. По данным Башгидромета, осенние влагозапасы в большинстве бассейнов рек оказались меньше нормы, глубина промерзания в последние годы также имеет тенденцию к уменьшению. Водозапасы в снеге в этом году на 20-40% больше по всем бассейнам. Учитывая все эти факторы, можно было бы сказать, что половодье будет в пределах нормы или чуть выше. Но настораживает запоздалая весна. Из-за таяния снега одновременно на большой территории волны половодья могут наложиться друг на друга.Вы удивитесь, но данные для составления прогнозов во многих случаях добываются в буквальном смысле руками. Чтобы специалисты могли рассчитать предполагаемые уровни половодья, требуется серьезная физическая работа.На снегосъемки метеорологи начинают выходить с первым снегом. Надевают широкие охотничьи лыжи и отправляются по заранее определенному снегомерному маршруту. Во время этого лыжного похода определяется плотность и высота снежного покрова.С поздней осени по раннюю весну снегосъемки случаются один раз в десять дней. По мере повышения температуры и приближения половодья частота увеличивается – процедура проводится один раз в пять дней.По данным Башкирского управления по гидрометеорологии, в его ведении находятся 52 снегомерных маршрута. Еще 19 – это маршруты, за которые отвечают метеорологи соседних регионов – Челябинска и Екатеринбурга. Уровни паводка в Зауралье – в бассейне реки Урал – прогнозируют их коллеги из Самары. К сожалению, пройти пешком всю Башкирию специалисты не в силах. Поэтому им на помощь приходит гамма-съемка.Она проводится в два этапа – осенью, прежде чем землю укроет снегом, и весной – перед тем, как этот снег начнет таять. Самолет со специальным оборудованием, которое фиксирует гамма-фон земной поверхности, пролетает по одному и тому же маршруту – 5,5 тысячи километров. Во время осеннего этапа определяется естественный радиационный фон земной поверхности, во время весеннего – естественный радиационный фон, измененный снежным покровом. Таким образом и вычисляется запас воды в снеге.Сейчас гамма-съемка проводится не на всей территории республики. При составлении траектории учитываются снегомерные маршруты Гидрометцентра, чтобы не дублировать данные метеорологов. Поэтому самолет облетает труднодоступную горную местность, а также бассейны малых рек Зауралья, где наблюдения не ведутся вовсе. Теоретически снегосъемки в ручном режиме можно полностью заменить гамма-съемкой, но в этом случае ее стоимость вырастет минимум вдвое. К таким расходам бюджет пока не готов.Даже самая тщательная подготовительная работа, самые точные данные не гарантируют стопроцентного попадания. Заранее предсказать, как поведут себя вешние воды, очень трудно: многое зависит от переменчивой погоды. Скорость, с которой повышается температура, определяет скорость таяния снега и льда, а осадки во время половодья могут запросто наводнить реки на метр сверх прогнозируемых отметок.Природа живет циклами. Еще несколько лет назад весеннее половодье почти не беспокоило жителей больших городов. В 2015-м максимальный уровень Белой в Уфе достиг всего 502 см от нуля поста. В прошлом году вода достигла отметки 756 см, прогноз на эту весну – 850 см. Означает ли это, что период маловодья пройден и затапливать в ближайшие годы будет еще сильнее?Последнее сильное половодье было в 2007 году. Потом начался спад. Самые низкие уровни мы наблюдали в 2010, 2011, 2012 годах. Сейчас водность рек начала повышаться, и уже в прошлом году половодье было чуть выше средних многолетних значений, в этом году прогнозируется еще на полметра-метр выше. Однако сказать однозначно, что период маловодья закончен, ученые не могут.По прогнозам метеорологов, уровень Белой в районе Уфы в этом году может достичь 750-850 см, уровень Уфы в поселке Шакша – 760-860, уровень Демы у деревни Бочкарево – 600-700 см.Эти цифры означают возможный подъем воды относительно нуля поста. Обратите внимание, что для каждого гидропоста он свой.Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям опубликовал подробный сценарий подтопления Уфы в зависимости от уровней рек Белой и Уфимки.Как всегда, в зоне риска – Затон, Нижегородка, Кооперативная поляна. В случае если Белая превысит прогнозируемые специалистами 850 см, подтопить может не только жилые дома, но и социальные объекты – две поликлиники (44-ю и филиал поликлиники №1 на улице Демской) и школу №34.Если 8,5-метровый порог перехлестнет река Уфа, частично затопит Шакшу. Если вода достигнет отметки 9,5 метра – в зоне подтопления окажутся поселок Максимовка и микрорайон Инорс.Администрация Уфы даже опубликовала карту, по которой можно будет следить за тем, как быстро вода наступает на город.Уровни рек измеряются не только в период половодья. Дважды в сутки – в 8 утра и 8 вечера – наблюдатели гидропостов по всей республике спускаются к реке, чтобы зафиксировать малейшие изменения. Во время половодья добавляется еще один тур – в 14.00. Впрочем, это происходит не везде – на территории республики существуют и автоматические гидропосты, показания с которых попадают в Башгидромет без участия человека.Самый старый гидропост Башкирии находится в Уфе в районе Монумента Дружбы. Осенью ему исполнится 140 лет. Именно этим, кстати, объясняются «минусовые» показатели, которые могут сбивать с толку горожан. К примеру, когда материал готовился к публикации, уровень реки Белой составлял -16 см. Специалисты объясняют парадокс тем, что за время существования поста русло реки деформировалось и дно ушло на большую глубину. А отметка нуля поста, относительно которой и производятся все измерения, осталась на первоначальном уровне.Всего в Башкирии насчитывается 69 гидропостов. Уровни уфимских рек определяются на трех – помимо упомянутого поста на набережной Белой, это пост возле Шакши (река Уфа) и деревни Бочкарево (Дема).Уровень реки Белой почти полтора века измеряется вручную – с помощью водомерной рейки. В дно реки вбиты сваи, каждая из которых находится на определенной отметке относительно нуля поста. Наблюдатель прибавляет к высоте зафиксированной сваи получившуюся цифру – и обновленные данные по уровню реки готовы. Когда вода поднимается выше и сваи скрываются под толщей воды, уровень реки измеряется по отметкам на лестнице.В 2017 году в Башкирии в тестовом режиме запустили систему онлайн-мониторинга уровня рек. Ультразвуковые датчики появились в трех точках – в районе уже известного нам гидропоста у Монумента Дружбы, на мосту через реку Уршак в Уфимском районе и в Мелеузовском районе. По словам первого заместителя председателя Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилла Первова, эти точки входят в четыре пилотные зоны, в которых внедряется аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».Датчики закреплены на мостах и запрограммированы таким образом, что любые изменения уровня относительно нуля поста автоматически передаются на сайт и в службы, ответственные за безопасность населения. Наблюдать за тем, как прибывают и убывают реки, можно в режиме реального времени – с помощью карты.Поскольку монтировалось оборудование в тот момент, когда реки были уже скованы льдом, корректные показания мы получим, когда реки откроются.Самый высокий уровень на реке Белой был зафиксирован 13 мая 1882 года. Тогда вода поднялась на 1118 сантиметров. Уфа достигла рекордной отметки 10 мая 1979 года – 1033 сантиметра. Спустя сутки поток наводнил Белую, и она достигла отметки в 987 сантиметров – это максимальный показатель, до которого поднималась вода после строительства Павловской ГЭС. Рекордный уровень для Демы – 873 сантиметра (данные на 7 апреля 1947 года).