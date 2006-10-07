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    Паводок в Уфе: затоплены первые дома

    slavin Вчера, 21:1286Общество
    Паводок в Уфе: затоплены первые дома
    По состоянию на 25 апреля, Белая продолжает разрастаться – уровень воды поднялся до 591 см. Появились и первые жертвы паводка.

    Река добралась до придомовых участков по адресам: ул. Луговой переулок, 69, ул. Левобережная, 33В, ул. Туймазинская, 65. Жильцов дома с Туймазинской пришлось эвакуировать в пункт временного размещения (ПВР), который расположен в общежитии Уфимского института искусств им. Исмагилова . Он рассчитан на 100 человек, здесь есть необходимая мебель, кухня, туалет.

    - Противопаводковый штаб, расположенный в мкр. Кооперативная поляна, переведен на круглосуточный режим работы. Всего в Уфе создано 25 противопаводковых штабов, 11 наблюдательных постов и 51 ПВР, - рассказали в Службе спасения 112.
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