Паводок в Уфе: затоплены первые дома

Река добралась до придомовых участков по адресам: ул. Луговой переулок, 69, ул. Левобережная, 33В, ул. Туймазинская, 65. Жильцов дома с Туймазинской пришлось эвакуировать в пункт временного размещения (ПВР), который расположен в общежитии Уфимского института искусств им. Исмагилова . Он рассчитан на 100 человек, здесь есть необходимая мебель, кухня, туалет.- Противопаводковый штаб, расположенный в мкр. Кооперативная поляна, переведен на круглосуточный режим работы. Всего в Уфе создано 25 противопаводковых штабов, 11 наблюдательных постов и 51 ПВР, - рассказали в Службе спасения 112.