В Башкирии Максим Галкин снял видео про местную «Венецию»

Галкин приезжал с гастролями в Уфу. Концерт прошёл успешно – зал был полон. Но ролик не об этом.В опубликованном видео артист ест, сидя на корточках, около придорожного кафе «Венеция», расположенном у одноименного поселка в Дюртюлинском районе республики. Видимо, Галкину показалось забавным название.Комментаторы под видео тут же начали писать о грязных дорогах, а уроженцы республики вступились за родину, поясняя, что ничего удивительного здесь нет, и многие поселки по стране называют в честь каких-либо городов. А у нас в Башкирии даже Марс есть. Жаль, до него Максим не доехал!