Регистрация
 
::
 
Войти

Авторизация


    • Забыли пароль?
    Сегодня

    В Башкирии Максим Галкин снял видео про местную «Венецию»

    slavin Вчера, 09:36301Общество, Это интересно
    В Башкирии Максим Галкин снял видео про местную «Венецию»
    Известный артист Максим Галкин выложил ролик о Башкирии в своем аккаунте в Instagram.

    Галкин приезжал с гастролями в Уфу. Концерт прошёл успешно – зал был полон. Но ролик не об этом.

    В опубликованном видео артист ест, сидя на корточках, около придорожного кафе «Венеция», расположенном у одноименного поселка в Дюртюлинском районе республики. Видимо, Галкину показалось забавным название.

    Комментаторы под видео тут же начали писать о грязных дорогах, а уроженцы республики вступились за родину, поясняя, что ничего удивительного здесь нет, и многие поселки по стране называют в честь каких-либо городов. А у нас в Башкирии даже Марс есть. Жаль, до него Максим не доехал!
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    •   
    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    Система Orphus