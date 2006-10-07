Газета «Дружба» объявляет о старте акции «Дед, я тебя помню…», посвященной Великой Отечественной войне

В селе Новотроицкое прошла акция «Живая память»

Новотроицкая сельская библиотека совместно с волонтерами провели акцию «Живая память», благодаря которой мы смогли узнать многое о ветеранах войны, своих родных, так много сделавших для того, чтобы над нашей страной всегда было мирное небо.