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    Газета «Дружба» объявляет о старте акции «Дед, я тебя помню…», посвященной Великой Отечественной войне

    slavin Вчера, 09:48111Общество
    Газета «Дружба» объявляет о старте акции «Дед, я тебя помню…», посвященной Великой Отечественной войне
    Пришли нам рассказ о своем деде, прадеде, бабушке или прабабушке. Поделись, о том, что им пришлось пережить, как сложилась их судьба. Если имеются фотографии фронтовых лет, на которых запечатлены твои родственники, отправь их нам вместе с рассказом.

    Просим всех мишкинцев, чьи родственники принимали участие в Великой Отечественной Войне не оставаться равнодушными и принять участие в нашей акции. Это позволит нам вспомнить героев войны и тружеников тыла нашего района и узнать намного больше о наших земляках.

    Рассказы и фотографии можно предложить напрямую на страничках в соцсетях: Вконтакте - https://vk.com/mishred и Оддноклассники - https://ok.ru/mishred или высылать нам на электронную почту: [email protected] с указанием темы письма - акция «Дед, я тебя помню…».
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