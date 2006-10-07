Газета «Дружба» объявляет о старте акции «Дед, я тебя помню…», посвященной Великой Отечественной войне

Просим всех мишкинцев, чьи родственники принимали участие в Великой Отечественной Войне не оставаться равнодушными и принять участие в нашей акции. Это позволит нам вспомнить героев войны и тружеников тыла нашего района и узнать намного больше о наших земляках.
Рассказы и фотографии можно предложить напрямую на страничках в соцсетях: Вконтакте - https://vk.com/mishred и Оддноклассники - https://ok.ru/mishred или высылать нам на электронную почту: [email protected] с указанием темы письма - акция «Дед, я тебя помню…».