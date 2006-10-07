Активист из Мишкино помог расчистить снег одинокой пожилой женщине

Активист отделения "Молодой Гвардии" села Мишкино Степан Секретарев, увидев пожилую женщину пытавшуюся в одиночку расчистить снег, не смог пройти мимо.



Ветеран труда Нина Павловна Васильева долгие годы работала в органах местного самоуправления. Так сложилась жизнь, что дети разъехались и живут своими семьями, супруга несколько лет назад не стало. Тяжело одной Нине Павловне жить в частном доме - и снега много в этом году, и мусора достаточно с наступлением весны. На помощь ей пришел активист «Молодой гвардии». Он тут же предложил ей свою помощь и раскидал весь снег во дворе. Ветеран труда так была тронута заботой, что с удовольствием согласилась сделать селфи с волонтером. Остается пожелать Нине Павловне крепкого здоровья и мирного неба над головой!

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