Три жительницы Мишкинского района удостоены медалей «Материнская слава»

26 апреля в Правительстве Республики Башкортостан состоялось награждение многодетных матерей медалями «Материнская слава».



В числе награжденных три жительницы нашего района - Неля Алынбекова и Алена Пономарева из деревни Большесухоязово, Халида Бикбулатова из села Янагушево. Поздравляем многодетных матерей, желаем здоровья, семейного счастья и благополучия!

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