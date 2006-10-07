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    Три жительницы Мишкинского района удостоены медалей «Материнская слава»

    slavin Сегодня, 11:44188Общество
    Три жительницы Мишкинского района удостоены медалей «Материнская слава»
    26 апреля в Правительстве Республики Башкортостан состоялось награждение многодетных матерей медалями «Материнская слава».

    В числе награжденных три жительницы нашего района - Неля Алынбекова и Алена Пономарева из деревни Большесухоязово, Халида Бикбулатова из села Янагушево. Поздравляем многодетных матерей, желаем здоровья, семейного счастья и благополучия!
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