В селе Мишкино прошел тест по истории Великой Отечественной войны

В. Кондогин

В читальном зале собралось более 50 человек, пожелавших проверить свои знания об истории одной из самых кровопролитных войн. Тест включал в себя 30 вопросов и четыре варианта ответа на каждый. На выполнение теста было отведено 30 минут. За каждый правильный ответ можно было получить один балл. Задания теста разработаны группой ученых МГУ им. Ломоносова и охватили весь период истории Великой Отечественной войны. Однако, в заданиях и ответах закрались неточности составителей, которые останутся на совести ученых-историков. Да и сами вопросы были так запутаны и сложны, что решение подобных тестов «по зубам» лишь историкам профессорско-преподавательского состава. Но тем не менее, тестируемые (а их было более 180 человек) из числа школьников, студентов, рабочих и служащих, показали неплохие результаты. Это говорит о том, что мы продолжаем чтить и помнить нашу историю этого знаменательного и трагического периода. Тестирование провели волонтеры молодежной районной организации под руководством О. Биктубаевой.