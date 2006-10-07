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    Моя абика

    slavin Вчера, 14:30129Общество
    Моя абика
    28 апреля папина сестра, моя тетя Сания Бикмухаметова отмечает славную дату — юбилей.

    Я очень дорожу моей тетей. Живет она в селе Мишкино, работает в лицее № 1 учителем начальных классов уже почти 30 лет. Сания Ралифовна — истинный педагог, ее уважают ученики и их родители. Любят и ценят ее и наши родственники. Я и мои сестры ласково называем ее абика.

    Родилась она в 1967 году в трудолюбивой семье Ралифа Мутаяповича и Каримы Маликовны Яхиных. Училась в школе № 1 села Мишкино, окончила Благовещенское педагогическое училище, затем — педагогический институт.

    Моя тетя не только учитель, но и любящая мама и жена. Со своим мужем Фанави Фанузовичем они вместе уже почти 28 лет. У них замечательные дети Гузель и Азат. Несмотря на то, что она очень занятой человек, у нее всегда в доме порядок, вкусно пахнет свежей выпечкой, везде стоят комнатные цветы. Еще у нее есть замечательное хобби — она очень любит вязать. А сколько кофточек она связала мне. Тетя Сания самая энергичная и красивая, самая модная и стильная.

    Она для меня настоящий друг. Если нужен совет, то я бегу к ней.

    Любимая моя абика, ты одна из самых улыбчивых, доброжелательных, мудрых и позитивных людей, которых я знаю. А еще ты добрая, заботливая и внимательная. Сегодня такой замечательный повод пожелать тебе в твой юбилей самого крепкого здоровья, огромного счастья, верных друзей, искренней любви, радости, благополучия, мира и исполнения желаний. С днем рождения тебя.
    Твоя племянница Эллина
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