История деревни: Юбайкулево

А. Фархутдинов

Раньше жизнь в деревне била ключом — работа кипела, было много молодых семей, детей. Но в последние десятилетия здесь все изменилось — в Юбайкулево стало тихо. Как и во многих малых населенных пунктах, здесь тоже нет работы, следовательно, и молодых семей. Но выходцы из деревни, хоть и разбросаны по разным городам и районам, малую родину не забывают и стараются сохранить ее историю для потомков.До 1930 года Юбайкулево входило в состав Кизганбашевской волости Бирского кантона и соседствовало с башкирскими, удмуртскими, русскими, марийскими, татарскими деревнями. По архивным и краеведческим данным, Терекеево, Атнагулово, Мавлютово, Карачево, Татарбаево, Иштыбаево, Карасимово, Юбайкулево были основаны родственниками. Краеведу, бывшему директору Иштыбаевской восьмилетней школы Н. Карамову, удалось узнать точные даты и конкретные сведения по истории деревни. Горячо обсуждали эти сведения и односельчане — Х. Галиев, Т. Кадыров, З. Фархутдинов, И. Зарипов и другие.По зарегистрированным официальным данным, первоначальное название деревни — Юлдашбай, от имени основателя.«… В 1715 году (февраль, в 18 день) Уфимского уезда Казанской же дороги Шамшадинской волости деревня Шады башкирцы Ибрай да Йософ, дети Кучуковы с братьями и племянниками своими отдали мещерякам и тептярам Адтнагулу, Исентаю Юмашеву, Юлдашбаю Юмашеву, Иштиряку Юмашеву с товарищами внутри вотчины своей башкирской … в вечное владение пашню, сенные покосы, бортные ухожья с протчими угодьи…».В 1832 году в Юбайкулево насчитывалось 116 татар-тептяр. Автор книги «Бирская старина» С. Сахратуллин писал: «Многие деревни припущенников были основаны до генерального межевания… Во время отчуждения земель по купчим договорам происходила неразбериха…». Далее он приводит примеры, как при определенной плате чиновник, который делал межевание, мог увеличить границу выделяемых земель.Первые жители Юбайкулево жили в поселении под названием «иске аул» (старая деревня), около озера Сангел, в трех километрах от нынешней деревни. Местность эта для земледелия невыгодная, поэтому и, наверное, основали другое поселение под названием «Чатавыл» (деревня-развилка). Эти два поселения объединились и образовали населенный пункт на месте нынешнего Юбайкулево.За 250 лет юбайкулевцы пережили немало событий, периоды подъема и упадка. Было время урожайных полей, тучных стад. Многие занимались пчеловодством на специально отведенных местах.Не обошли деревню и голод, и репрессии. Но деревня не сдавалась никаким испытаниям и продолжала жить. Юбайкулевская земля вырастила замечательных сыновей и дочерей, которые прославили ее трудовыми успехами. Среди них — заслуженные учителя и сотрудники правоохранительных органов, врачи и труженики сельского хозяйства. Долгие годы в Ираке работал Н. Гайнетдинов, радовали своими достижениями заслуженный учитель РБ Р. Баязитова, заслуженный сталевар РФ Ф. Фархутдинов, бывший директор Иштыбаевской школы, краевед Н. Хазиахметов, ветеран педагогического труда Ф. Фаисханов, руководители Чебыковского РТП — Р. Шарафиев, Камеевского РТП — А. Фархутдинов, сотрудники правоохранительных органов Д. Зарипов, Н. Гималтдинов. Следующее поколение юбайкулевцев тоже трудится на благо Родины. Хочется отметить заведующую методотделом РОО Л. Мустафину, начальника отдела ДПС, розыска и административной практики УГИБДД МВД по РБ, подполковника полиции Р. Фархутдинова, Р. Шарафиева, работающего в администрации Главы республики, заместителя директора Уфимского лесотехникума Э. Ахматханову, директора Иштыбаевской школы Л. Валинурову.Деревня Юбайкулево всегда рада своим уроженцам и гостям деревни. А нам всем хочется верить, что у нее светлое будущее.