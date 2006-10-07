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    В Мишкинском районе прошли Эмгаковские чтения»

    slavin Вчера, 14:3483Общество, Образование
    В Мишкинском районе прошли Эмгаковские чтения»
    В марийской гимназии села Чураево в рамках недели марийского языка и литературы прошли «Эмгаковские чтения»

    В 1917 году с 15 по 25 июля в городе Бирске Уфимской губернии прошёл Первый Всероссийский Съезд Мари. В честь столетия этого события в РБ проходят дни марийской культуры.

    Наш район тоже не остается в стороне — недавно в гимназии имени Я. Ялкайна прошла неделя марийского языка и литературы. Третий день недели был посвящен нашему земляку, народному писателю В. Абукаеву-Эмгак.

    После занятий учителя и учащиеся собрались в актовом зале.
    Девятиклассники рассказали собравшимся о жизни и творчестве марийского писателя и драматурга Вячеслава Абукаева-Эмгак. Затем на сцену вышли учащиеся 11-го класса и исполнили песню «Ай, пеш чевер» («Ах, как красиво») на слова В. Абукаева-Эмгак, четверо учеников по очереди прочитали отрывки из его же произведения «Эргын монологшо» («Монолог сына»).

    В этом году «Эмгаковские чтения» оценивали ветераны педагогического труда Л. Русиева, Е. Апсаликова, директор гимназии Г. Зайнитдинов, методист отдела образования А. Килинбаева и работник районной газеты «Дружба» В. Абукаев.

    Конкурс прошёл по двум номинациям: «Поэзия» и «Проза». В нем участвовали 19 учащихся.

    Очень хорошо прочитали стихи В. Абукаева-Эмгак К. Ахмадеева (1 класс), А. Калугина (2), Я. Рыбаков (3), А. Шакмаева (4), Д. Минилбаева (4), в номинации «Проза» отличились В. Юзукбаев (2) и С. Николкина (3). Первый прочитал наизусть отрывок из романа «Шочмо тувыр» («Судьба»), второй — отрывок из рассказа «Изи айдеме-влак» («Маленькие люди»).

    Много добрых слов можно сказать и об учащихся старших классов. Например, ученик шестого класса Кирилл Воробьев по национальности русский, но стихотворение по-марийски прочитал на зависть как хорошо. Все его слушали, затаив дыхание. Надо добавить, что он и сам пишет стихи, но не на русском языке, а на марийском.

    Среди конкурсантов ещё особо хочется отметить ученицу десятого класса Аниту Андрееву. Сатирический отрывок из пьесы «Эчук бурлак гыч пєртылеш» («Бурлак Эчук возвращается») рассказала очень артистично и эмоционально.

    На мой взгляд, все конкурсанты выступили одинаково хорошо, поэтому от своего имени и имени районной газеты всем участникам «Эмгаковских чтений» вручил одинаковые подарки: сборник В. Абукаева-Эмгак «99 муро» («99 песен») и марийский календарь на 2017 год.

    Хочется поблагодарить за проделанную работу преподавателя марийского языка и литературы марийской гимназии Анжелу Юзукбаеву. Она очень многое делает для сохранения и развития родного языка и культуры. Благодаря именно таким людям народ мари говорит и будет говорить на родном языке. 26 апреля марийцы всей России отмечают День марийского героя. Героями раньше называли тех, кто защищал свой народ с оружием в руках, но времена изменились. В наши дни ими можно или даже нужно считать тех, кто свою жизнь посвящает сохранению и развитию родного языка и культуры.

    Мне нечасто приходится выезжать по работе в школы: бывал в своей родной Токтаровской, Тынбаевской, в соседней Большесухоязовской, Сосновской и других школах. Во многих из них дети, увидев гостей, здороваются по-русски, но в Чураево все по другому — там в первую очередь говорят по-марийски «Сай улыда» («Здравствуйте»). То же самое можно сказать об учителях и техперсонале. Поэтому, я бы весь коллектив гимназии отнес к героям народа мари.
    Валерий АБУКАЕВ
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    Метки: Чураево

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