В Мишкино прошел I этап III Открытого первенства Мишкинского района по спортивному туризму

Открыли соревнования юноши 14 лет (дистанция 4 класса). Звучит сигнал таймера и они устремляются вперед. Им в рекордное время нужно преодолеть три блока (навесная переправа — вертикальный спуск, подъем и спуск по скалодрому, подъем по вертикальной переправе и спуск по навесной переправе).



И вот первые победители! Среди юношей в тройке призеров Ринат Давлетов («Вояж-3») — первое место, Андрей Ибаев («Путник») — второе, Денис Мансуров («Вояж-5») — третье.



Среди девочек лидерство вырвала Екатерина Морозова («Вояж-2»), золотая середина у нашей Дарьи Александровой, замкнула тройку призеров Анастасия Изиляева («Вояж-5»).

На дистанции третьего класса (14–15 лет) первое и второе места за теми же парнями, третье место занял Никита Вьюгов («Вояж-5»).



Анастасия Изиляева из «Вояж-5» и на этот раз на высшей ступени пьедестала, Дарья Александрова и Ирина Саликаева из центра «Путник» завоевали второе и третье места.



Юноши и девушки категории 16 лет и старше (дистанция 4 класса) показали настоящий класс! Здесь было на что посмотреть! Не зря болельщики сидели и сравнивали их с супергероем комиксов — Человеком-пауком. Самым быс- трым из них оказался бирянин Иван Пронькин, вторым стал наш земляк Андрей Ибаев, замкнул тройку призеров Денис Мансуров из «Вояж-5».

Венера АГЛЯМОВА

Мероприятие открыл наш знаменитый ансамбль танца «Эрвел», который подарил спортсменам зажигательный танец «Тывырдык».Слово для приветствия участников спортивных соревнований было предоставлено заместителю главы администрации по кадрам и социальным вопросам Л. Александровой, которая пожелала спортсменам успехов «не только в соревнованиях, но и в учебе, и в жизни».Директор ЦДЮТ «Вояж» города Бирска А. Полюдов был немногословен: «Пусть победит сильнейший», — сказал он.Главный судья соревнований, директор ЦДЮТ «Путник» В. Князев после напутственных слов познакомил с судейским составом.На дистанции 2 класса (10–13 лет) победа была за Андреем Апсатаровым («Путник»), второе место у Александра Ямбаева (Бирск-Бахтыбаево), третье — у Артура Валинурова («Путник»).На этой дистанции наши девочки оказались проворнее — два первых призовых места завоевали Ирина Саликаева и Кристина Архипова, бронза досталась Алсу Хамитовой из «Вояж-Спарта».На дистанции второго класса, где соревновались юноши 14–15 лет, лавры победителя достались Андрею Рспаеву («Вояж-1), Ильгиз Саетгареев («Путник») стал вторым, Алексей Ямбаев из Бахтыбаево стал третьим. Девушек на этой дистанции не было.Среди девушек шквал аплодисментов получила Дарья Александрова из «Путника», замкнули тройку призеров бирянки Мария Мымрина, Мария Денисова.Завершили соревнования юноши и девушки 16 лет и старше (дистанция 3 класса). И здесь медали поделили Ринат Давлетов (1 место), Андрей Ибатов (2), Иван Пронькин (3), Екатерина Морозова (1), Анастасия Мымрина (2), Мария Денисова (3).Соревнования длились целых шесть часов. Несмотря на это, участники мероприятия находили в себе силы поддерживать своих товарищей, показать отличные результаты.— Это очень травмоопасный вид спорта, — поделился со мной директор Центра детского и юношеского туризма «Путник», наставник ребят Вячеслав Князев. — Здесь нужны не только быстрота, ловкость, важны еще сосредоточенность, аккуратность, внимательность.— Помогут ли им эти навыки при выборе профессии, — интересуюсь у собеседника.— Да, из наших ребят получатся отличные МЧСники, охранники, высотники-монтажники, строители.После этих обнадеживающих слов так и хочется сказать: дерзайте, ребята!