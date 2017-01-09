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    Представители третьего возраста села Мишкино занимались лечебной физкультурой

    slavin 9-01-2017, 15:02166Спорт
    Представители третьего возраста села Мишкино занимались лечебной физкультурой
    В рамках республиканской программы начальник Республиканского центра социальной поддержки населения в Мишкинском районе Х. Бабичев, председатель районного совета ветеранов Ю. Балахнина представителям III возраста предложили заниматься лечебной физкультурой.

    Желающих собралось много, и в течение двух месяцев наша группа занималась в зале ФОКа. Для нас были созданы весьма комфортные условия: теплое помещение, тренажерный зал, разнообразный спортивный инвентарь, музыкальное сопровождение.

    Руководителем и тренером группы была А. Киликаева, которая вела работу высокопрофессионально — занимала нас разминкой, йогой, играми. Играли мы в волейбол и баскетбол.

    Наш тренер прекрасно знает возрастную психологию и умело ее использует, владеет четкой спортивно-физкультурной терминологией и определениями.

    Она для нас даже организовала вылазку в антиповский лес, где мы прошли по республиканской лыжной трассе скандинавским шагом.

    Каждое занятие приносило нам огромное удовольствие. Весь дружный коллектив ФОК с обслуживающим персоналом, прекрасными улыбчивыми женщинами Ларисой и Людмилой на входе, тренерами, методистами под руководством Н. Зайнетдинова относились к нам доброжелательно, оперативно помогали решать возникающие вопросы.

    Я осталась довольна занятиями. От имени всей нашей группы выражаю благодарность всем тем, кто был причастен к работе ЛФК для людей пожилого возраста.

    Крепкого вам здоровья и большого семейного счастья в новом 2017 году!
    Р. Ялаева
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