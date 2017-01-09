Представители третьего возраста села Мишкино занимались лечебной физкультурой

Р. Ялаева

Желающих собралось много, и в течение двух месяцев наша группа занималась в зале ФОКа. Для нас были созданы весьма комфортные условия: теплое помещение, тренажерный зал, разнообразный спортивный инвентарь, музыкальное сопровождение.Руководителем и тренером группы была А. Киликаева, которая вела работу высокопрофессионально — занимала нас разминкой, йогой, играми. Играли мы в волейбол и баскетбол.Наш тренер прекрасно знает возрастную психологию и умело ее использует, владеет четкой спортивно-физкультурной терминологией и определениями.Она для нас даже организовала вылазку в антиповский лес, где мы прошли по республиканской лыжной трассе скандинавским шагом.Каждое занятие приносило нам огромное удовольствие. Весь дружный коллектив ФОК с обслуживающим персоналом, прекрасными улыбчивыми женщинами Ларисой и Людмилой на входе, тренерами, методистами под руководством Н. Зайнетдинова относились к нам доброжелательно, оперативно помогали решать возникающие вопросы.Я осталась довольна занятиями. От имени всей нашей группы выражаю благодарность всем тем, кто был причастен к работе ЛФК для людей пожилого возраста.Крепкого вам здоровья и большого семейного счастья в новом 2017 году!