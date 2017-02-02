ДЮСШ села Мишкино провела День без интернета

Н. АПСАТАРОВА

Удивительно, что основателями Всемирного дня без Интернета стали активные Интернет-пользователи. Этот день появился по предложению «Британского института социальных изобретений» в начале 2000-х годов и мгновенно завоевал популярность в большинстве стран мира.Спортивная школа села Мишкино решила принять участие в акции Всемирный день без Интернета. С 25 по 29 января мы организовали спортивные мероприятия.25 января прошел турнир по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие 32 воспитанника тренера-преподавателя МБУ ДО ДЮСШ села Мишкино Н. Апсатаровой.26 января в спортивном зале «Тазалык» тренер-преподаватель Т. Шамиданова для ребят начальных классов организовала спортивно-развлекательную игру «Мой веселый звонкий мяч». Р. Николаев со своими юными баскетболистами провел товарищескую встречу между командами школы № 2 и лицея № 1 села Мишкино.27 января на стадионе Паралимпийского центра прошло первенство школьников по лыжным гонкам, где приняли участие более 200 школьников района. Непростые погодные условия не испугали ребят, и каждый из них показал достойный результат, а вечером в спортивном зале «Тазалык» встретились команды по волейболу. Команда молодежи села Мишкино устроила мастер-класс воспитанницам МБУ ДО ДЮСШ С. Апкаликовой.29 января В. Каляев провёл очередной тур по мини-футболу, где приняло участие более 60 человек — 4 команды из села Мишкино и 2 команды из Татарбаево.День без Интернета оказался насыщенным и интересным для всех участников акции, кто пришел в этот день к нам. Ребята получили огромное удовольствие и убедились, что без Интернета можно провести время весело и увлекательно!!!