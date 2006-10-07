Мини-футбол в Мишкинском районе на подъеме

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С. ХАЗИЕВ

На днях в селе Бураево состоялся турнир по мини-футболу. В нем приняли участие команды Аскинского, Мишкинского районов, две команды хозяев, команды городов Дюртюли, Нефтекамск, Уфа. Наш район представлял клуб любителей футбола «Сорокино».После открытия семь команд были разделены на две группы. Наша команда попала в одну группу с бураевцами, нефтекамцами и уфимцами, откуда с шестью набранными очками, вслед за хозяевами, вышла в полуфинал. Там нас ждали дюртюлинцы, которые с первого места из другой группы вышли в полуфинал турнира, за ними вторая команда хозяев, которые с первой командой образовали вторую пару. Обе полуфинальные игры получились не менее зрелищными, чем групповые. Игры в основное время закончились ничейным результатом. В серии пенальти в первой паре сильнее оказались футболисты первой команды села Бураево, в нашей паре удача оказалась на стороне дюртюлинцев. Нам предстояла игра за место со второй командой хозяев, где мы оказались сильнее. Команда заслуженно получила кубок и почетную грамоту за третье место. Это очередной большой успех наших ребят, любителей футбола! Хочется отметить игру футболистов В. Яниева, А. Салиева, Т. Алиева, которые в свои юные годы достойно выступают на таком уровне. В целом же команда является примером для подрастающего поколения сельского поселения Ирсаевский сельсовет, которая пропагандирует здоровый образ жизни.Завершился первый круг открытого чемпионата города Бирска по мини-футболу, в котором играют 2 команды из нашего района: КЛФ «Сорокино» и «Спарта». Всего участвуют 11 команд. После первого круга определились первые 6 команд, которые во втором круге продолжат борьбу за медали чемпионата, 5 место в котором занимает КЛФ «Сорокино». Остальные команды, занявшие 7–11 места по результатам первого круга, во втором разыграют 7–8 места, которые позволят участвовать в розыгрыше кубка города Бирска. Пока «Спарта» на 9 месте. Напомним, что в прошлом году наша команда заняла 6 место в чемпионате, а в розыгрыше кубка города дошла до полуфинала. Надеемся, что в этом году результат будет лучше. Для этого есть все шансы. Пожелаем нашим командам удачи!Чемпионат Мишкинского района по мини-футболу, который стартовал еще в октябре, перевалил за экватор. Сыграно 3 круга из 5. Лидерами в турнирной таблице на данный момент являются КЛФ «Сорокино» и «Империя» (Староарзаматово). На третьем месте елышевцы, 4–5 место делят команды из Мишкино и Камеево, чуть отстают «Триумф» (обучающиеся из школы Староарзаматово) и Ирсаево (обучающиеся Ирсаевской школы). В прошедшую субботу состоялись 16–17 туры, в которых только «Елышево» и «Триумф» сумели набрать максимальное количество очков (6), выиграв в обоих играх. «Империя» упустила шанс возглавить турнирную таблицу, проиграв в очной встрече «Сорокино», который, в свою очередь, проиграл «Триумфу». Камеевцы не упустили третье место, выиграв у мишкинцев и ирсаевцев…Игры проходят по субботам в ФОК ДЮСШ с 18.30 часов каждые 2 недели. Приглашаем всех любителей футбола поболеть за любимые команды!