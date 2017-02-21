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    В Мишкино прошла Всероссийская акция «Лыжня России»

    slavin 21-02-2017, 14:20256Спорт
    В Мишкино прошла Всероссийская акция «Лыжня России»
    На прошлой неделе, в среду, на площади возле центра Паралимпийского спорта было многолюдно. Здесь собрались любители лыжных баталий, среди которых были ветераны спорта, юные физкультурники, учащиеся школ, представители различных организаций райцентра.

    — «Лыжня России» стала традиционным спортивным праздником в районе, который ежегодно собирает любителей лыжного спорта. Но в этом году соревнования по лыжным гонкам в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017» в нашем районе из-за погодных условий проводим чуть позже, — сказал, открывая соревнования, председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации МР Мишкинский район Р. Ямаев.

    Пожелали участникам удачных забегов начальник фин- управления администрации МР Мишкинский район З. Шамсутдинова, руководитель местного отделения местного исполкома Мишкинского района партии «Единая Россия» С. Андерзянов.

    Почетным гостем соревнований был пятикратный Паралимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России, выдающийся спортсмен Республики Башкортостан Кирилл Михайлов.

    Соревнования начались с традиционной VIP-гонки. После каждого забега награждали победителей и призеров. Организаторы мероприятия сделали всё, чтобы лыжная гонка стала настоящим праздником и для участников забега, и для болельщиков.
    А. ГРИГОРЬЕВА
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