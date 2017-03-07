В Уфе открылся Республиканский центр тестирования ГТО

В лайфстайл-центре «Башкирия» открылся Республиканский центр тестирования ГТО, сообщает администрация Уфы. Там расположились более 20 тренажеров, предназначенных для занятий спортом и сдачи нормативов ГТО.
Прийти сюда могут все желающие. Чтобы сдать ГТО, нужно зарегистрироваться на сайте gto.ru, затем попробовать выполнить нормативы в центре тестирования. Оценивать результаты будут опытные судьи.
Сдать нормативы можно с 10 до 17 часов, а просто позаниматься — с 17 до 22 часов.
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