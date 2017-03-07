В Уфе открылся Республиканский центр тестирования ГТО

Прийти сюда могут все желающие. Чтобы сдать ГТО, нужно зарегистрироваться на сайте gto.ru, затем попробовать выполнить нормативы в центре тестирования. Оценивать результаты будут опытные судьи.Сдать нормативы можно с 10 до 17 часов, а просто позаниматься — с 17 до 22 часов.