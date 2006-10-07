В лагере «Старт» прошли лыжные гонки, посвященные памяти Дениса Тимиркаева

Приветствовали участников соревнования и. о. главы администрации МР Мишкинский район Р. Мусин, директор спортивно-оздоровительного лагеря «Старт» Р. Шайбаков и другие. Выступающие отметили, что в районе много внимания уделяется развитию спортивного движения, в частности, лыжного спорта. Радует то, что соревнования, организованные на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Старт», стали традиционными. Честь поднять флаг соревнований была предоставлена коллегам именитого спортсмена, ветеранам лыжного спорта С. Салякину, Е. Андрианову, Э. Ибагишеву, А. Губееву, Л. Ибагишевой, А. Байрамову.
Из года в год расширяется круг участников спортивного мероприятия. Нынче в соревнованиях приняли участие спортсмены из деревень Бирского и Мишкинского районов, городов Бирск, Нефтекамск, Уфа, присоединились к ним наши соседи из села Бураево. В спортивном мероприятии приняли участие дети Д. Тимиркаева: сыновья — Валерий и Александр, дочь Ольга.
— Идея провести эти соревнования, в которых могли бы принять участие олимпийские чемпионы и любители лыжного спорта, профессиональные спортсмены, родилась несколько лет назад, когда ветераны спорта вышли с таким предложением, — рассказывает дочь Д. Тимиркаева Ольга Денисовна. — Мне радостно от того, что эти соревнования стали традиционными, а те, кто пришел сюда, помнят о моем отце. Я тоже горжусь им. Могу сказать, что мое детство прошло здесь. Со своими братьями мы часто проводили время в лагере, были рядом с отцом. Круглый год занимались спортом, но больше отдавали предпочтение лыжам.
— Раньше у каждого школьника в чулане стояли лыжи. В них ходили в школу, бегали в соседнюю деревню, катались с горки после уроков, — поддерживает наш разговор участница Аля Алексеева из села Чураево. — Денис Тимиркаев для нас был примером, мы с удовольствием занимались у нашего тренера, много раз защищали честь района на республиканских соревнованиях. Мне вдвойне приятно участвовать в таком мероприятии. Много его воспитанников пришли поддержать организаторов мероприятия, его детей. Сегодня на трассе соревнуются и дети тренера-преподавателя С. Мурзашева.
Хочется отметить высокий уровень организации — несмотря на весеннюю, ветренную погоду, нас ждала подготовленная трасса, был организован горячий чай. Для ветеранов спорта был накрыт стол, где они смогли пообщаться и вспомнить былые времена.
… Для участников соревнований никаких ограничений по возрасту и в особенностях подготовки не было. Главное условие — иметь хотя бы начальные навыки катания на лыжах. Ольга Денисовна поблагодарила всех спонсоров за помощь в организации мероприятия, спортсменов — за участие, особую признательность выразила ветерану спорта, 87-летнему спортсмену Сергею Салякину из Староваськино и самой юной лыжнице из деревни Тынбаево, дошкольнице Насте Зайнаевой и от семьи Тимиркаевых вручила памятные подарки.
Победители и призеры соревнований из рук Паралимпийского чемпиона, почетного гостя соревнований К. Михайлова получили медали, грамоты и памятные призы.
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