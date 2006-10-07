В лагере «Старт» прошли лыжные гонки, посвященные памяти Дениса Тимиркаева

А. ГРИГОРЬЕВА

Приветствовали участников соревнования и. о. главы администрации МР Мишкинский район Р. Мусин, директор спортивно-оздоровительного лагеря «Старт» Р. Шайбаков и другие. Выступающие отметили, что в районе много внимания уделяется развитию спортивного движения, в частности, лыжного спорта. Радует то, что соревнования, организованные на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Старт», стали традиционными. Честь поднять флаг соревнований была предоставлена коллегам именитого спортсмена, ветеранам лыжного спорта С. Салякину, Е. Андрианову, Э. Ибагишеву, А. Губееву, Л. Ибагишевой, А. Байрамову.Из года в год расширяется круг участников спортивного мероприятия. Нынче в соревнованиях приняли участие спортсмены из деревень Бирского и Мишкинского районов, городов Бирск, Нефтекамск, Уфа, присоединились к ним наши соседи из села Бураево. В спортивном мероприятии приняли участие дети Д. Тимиркаева: сыновья — Валерий и Александр, дочь Ольга.— Идея провести эти соревнования, в которых могли бы принять участие олимпийские чемпионы и любители лыжного спорта, профессиональные спортсмены, родилась несколько лет назад, когда ветераны спорта вышли с таким предложением, — рассказывает дочь Д. Тимиркаева Ольга Денисовна. — Мне радостно от того, что эти соревнования стали традиционными, а те, кто пришел сюда, помнят о моем отце. Я тоже горжусь им. Могу сказать, что мое детство прошло здесь. Со своими братьями мы часто проводили время в лагере, были рядом с отцом. Круглый год занимались спортом, но больше отдавали предпочтение лыжам.— Раньше у каждого школьника в чулане стояли лыжи. В них ходили в школу, бегали в соседнюю деревню, катались с горки после уроков, — поддерживает наш разговор участница Аля Алексеева из села Чураево. — Денис Тимиркаев для нас был примером, мы с удовольствием занимались у нашего тренера, много раз защищали честь района на республиканских соревнованиях. Мне вдвойне приятно участвовать в таком мероприятии. Много его воспитанников пришли поддержать организаторов мероприятия, его детей. Сегодня на трассе соревнуются и дети тренера-преподавателя С. Мурзашева.Хочется отметить высокий уровень организации — несмотря на весеннюю, ветренную погоду, нас ждала подготовленная трасса, был организован горячий чай. Для ветеранов спорта был накрыт стол, где они смогли пообщаться и вспомнить былые времена.… Для участников соревнований никаких ограничений по возрасту и в особенностях подготовки не было. Главное условие — иметь хотя бы начальные навыки катания на лыжах. Ольга Денисовна поблагодарила всех спонсоров за помощь в организации мероприятия, спортсменов — за участие, особую признательность выразила ветерану спорта, 87-летнему спортсмену Сергею Салякину из Староваськино и самой юной лыжнице из деревни Тынбаево, дошкольнице Насте Зайнаевой и от семьи Тимиркаевых вручила памятные подарки.Победители и призеры соревнований из рук Паралимпийского чемпиона, почетного гостя соревнований К. Михайлова получили медали, грамоты и памятные призы.