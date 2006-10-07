В Мишкино прошли соревнования по пулевой стрельбе

В тире МБУ ДО ЦДЮТ «Путник» прошли соревнования по пулевой стрельбе.



В состязании приняли участие обучающиеся лицея № 1 и школы № 2 райцентра. Победу в соревнованиях одержала команда школы № 2.



По индивидуальным результатам почетное первое место заняли Анастасия Баязова и Кирилл Яшпаев, второе место — Анна Ташпаева и Нияз Давлетшин, третье место досталось Дмитрию Миниеву. Несмотря на юный возраст, все спортсмены продемонстрировали отличную подготовку, хорошую технику и волю к победе.



В конце соревнования гости и болельщики получили возможность пострелять по мишеням.

В. Янгуатова В состязании приняли участие обучающиеся лицея № 1 и школы № 2 райцентра. Победу в соревнованиях одержала команда школы № 2.По индивидуальным результатам почетное первое место заняли Анастасия Баязова и Кирилл Яшпаев, второе место — Анна Ташпаева и Нияз Давлетшин, третье место досталось Дмитрию Миниеву. Несмотря на юный возраст, все спортсмены продемонстрировали отличную подготовку, хорошую технику и волю к победе.В конце соревнования гости и болельщики получили возможность пострелять по мишеням.

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