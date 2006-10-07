В деревне Ирсаево прошли соревнования на призы спортсменов Ишмурзиных

Я. Ишалина

Ежегодно для жителей сельского поселения Ирсаевский сельсовет проведение лыжных гонок с участием именитой семьи Ишмурзиных, чьи легендарные имена украшают достижения спортсменов родной деревни, превращаются в настоящий масштабный зимний спортивный праздник. Алексей, Ирина и Игорь Ишмурзины родились в деревне Митряево, в разное время окончили здесь местную школу, а затем — Стерлитамакский техникум физической культуры. Все они являются мастерами спорта СССР по военно-прикладному многоборью.В этот день выдалась прекрасная безветренная солнечная погода. Сборы были объявлены к полудню, к этому времени все участники соревнования приготовились к старту. Перед началом состязаний собравшихся приветствовала глава сельского поселения Ирсаевский сельсовет А. Андриянова, организатор мероприятия Игорь Ишмурзин пожелал спортсменам отличных результатов.В этом году на старт вышли около 200 спортсменов. На лыжи встали все — профессионалы и любители, дети и пенсионеры. Трасса представляла собой двухкилометровую дистанцию.Самое большое число участников оказалось среди участников среднего возраста. Своим присутствием и результатами порадовали любители лыжной гонки, ветераны спорта С. Салякин, М. Саметова, В. Апсаликов, В. Андреев, Л. Байрамов, Л. Ибагишева, А. Саляева, Л. Иванов и другие. Победителям и призерам вручены памятные медали и грамоты. Выражаем огромную благодарность организаторам спортивного мероприятия.