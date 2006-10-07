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    В деревне Ирсаево прошли соревнования на призы спортсменов Ишмурзиных

    slavin Сегодня, 08:5077Спорт
    В деревне Ирсаево прошли соревнования на призы спортсменов Ишмурзиных
    11 марта в деревне Ирсаево прошли седьмые массовые соревнования по лыжным гонкам на призы мастеров спорта СССР Алексея, Ирины и Игоря Ишмурзиных.

    Ежегодно для жителей сельского поселения Ирсаевский сельсовет проведение лыжных гонок с участием именитой семьи Ишмурзиных, чьи легендарные имена украшают достижения спортсменов родной деревни, превращаются в настоящий масштабный зимний спортивный праздник. Алексей, Ирина и Игорь Ишмурзины родились в деревне Митряево, в разное время окончили здесь местную школу, а затем — Стерлитамакский техникум физической культуры. Все они являются мастерами спорта СССР по военно-прикладному многоборью.

    В этот день выдалась прекрасная безветренная солнечная погода. Сборы были объявлены к полудню, к этому времени все участники соревнования приготовились к старту. Перед началом состязаний собравшихся приветствовала глава сельского поселения Ирсаевский сельсовет А. Андриянова, организатор мероприятия Игорь Ишмурзин пожелал спортсменам отличных результатов.

    В этом году на старт вышли около 200 спортсменов. На лыжи встали все — профессионалы и любители, дети и пенсионеры. Трасса представляла собой двухкилометровую дистанцию.

    Самое большое число участников оказалось среди участников среднего возраста. Своим присутствием и результатами порадовали любители лыжной гонки, ветераны спорта С. Салякин, М. Саметова, В. Апсаликов, В. Андреев, Л. Байрамов, Л. Ибагишева, А. Саляева, Л. Иванов и другие. Победителям и призерам вручены памятные медали и грамоты. Выражаем огромную благодарность организаторам спортивного мероприятия.
    Я. Ишалина
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    Метки: Ирсаево

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