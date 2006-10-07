В Башкирии завершили зимний спортивный сезон

Венера АГЛЯМОВА

Участвовать в соревнованиях изъявили желание более 150 человек, которые приехали сюда не только со всех уголков нашего спортивного района, но и из соседнего города Бирска и Бирского района. Особую активность показали, как и следовало ожидать, спортсмены из Чураево. Не отставали от них мишкинцы и тынбаевцы.Отрадно, что и в этом году пример спортивного азарта показали люди старшего поколения, которым на сегодняшний день более 60, 70, 80 лет, и они завоевали призовые места. Особо хочется отметить староваськинца Сергея Салякина, которому уже 87 лет, но он бодр и полон сил, как 18-летний юноша. Он легко прошел дистанцию в один километр и стал победителем в категории 70 лет и старше.Не отстает от него и жительница села Мишкино Мария Саметова, которая также смело бросила вызов молодым, встав на лыжи в 72 года, и стала единственной участницей в категории 70 лет и старше.К счастью, у нас в районе много молодежи, берущей пример со своих старших наставников, стремящейся к здоровому образу жизни и уже достигшей спортивных высот. В основном, это обучающие- ся школ и воспитанники детско-юношеской спортивной школы. В соревнованиях участвовали и стали призерами обучающиеся 1–11 классов Чураевской, Тынбаевской, Баймурзинской, Чебыковской, Кайраковской, Малонакаряковской школ. Среди отличившихся было много ребят из деревни Малосухоязово Бирского района.— На лыжах люблю кататься с малых лет, — говорит победительница соревнований — первоклассница из Тынбаево Милена Сайранова. — Когда пошла в школу, начала заниматься с тренером Леонидом Байрамовым. К нему я пришла вслед за братом, который тоже занимается у него. Мне очень нравятся наши тренировки, а сегодняшняя победа вселяет в меня уверенность, что я на верном пути.Горд своими достижениями и ветеран спорта, мишкинец Леонид Иванов.— В нашей возрастной группе я самый старший, и третье место для меня выше всяких похвал. Давно занимаюсь лыжным спортом, люблю просто кататься и наслаждаться лыжной прогулкой, всегда стараюсь участвовать в таких массовых соревнованиях, — поделился он своими впечатлениями.Победители награждены медалями и почетными грамотами комитета физкультуры, спорта и туризма МР Мишкинский район. Ветеранам спорта С. Салякину и М. Саметовой вручены кубки. Награждали победителей мастера спорта СССР Ирина и Игорь Ишмурзины.16 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе «Тазалык» прошел второй районный этап военно-спортивной игры «Зарница».В соревнованиях участвовали обучающиеся среднего звена из 13 школ района: лицея № 1 имени Ф. Булякова, школы № 2 райцентра, Чураевской, Камеевской, Янагушевской, Ирсаевской, Чебыковской, Малонакаряковской, Новоакбулатовской, Большесухоязовской, Баймурзинской, Кайраковской и Бирюбашевской.Открыл мероприятие главный судья игры А. Садовский. Спортивных побед и новых личных зачетов командам пожелали директор центра детского и юношеского туризма, экскурсий и патриотического воспитания «Путник» В. Князев и член президиума совета ветеранов района М. Ханов.Юноши и девушки соревновались в конкурсах по строевой и силовой подготовке (прыжки в длину с места, подтягивания, отжимания), равнение на знамя (правильный вынос знамени, защита цвета и герба), разборке и сборке автомата, одевании общевойскового защитного комплекта и разгадывании вопросов викторины.В общекомандном зачете победу одержала команда Чураевской средней школы, золотая середина у кайраковцев, замкнула тройку призеров средняя школа № 2 райцентра.В личном зачете по силовой подготовке лавры победы достались ирсаевцу Д. Салиеву (подтягивания) и из марийской гимназии О. Миксоновой (отжимания), в одевании ОЗК не было равных С. Шамратовой (школа № 2), в разборке-сборке автомата пример для подражания показала Э. Николаева (Кайраково).Хорошие результаты показали Л. Чинаева (отжимания, Чураево), Д. Иркабаев (подтягивания, Чураево), Д. Кубагишев (ОЗК, лицей № 1), Э. Алиева (разборка-сборка, Бирюбашево).Бронзовыми призерами признаны Д. Пасечник (отжимания, Камеево), в подтягиваниях — М. Айкашев (Ирсаево), Я. Микаев (Баймурзино), Р. Низамов (Малонакаряково), С. Ахмазов (ОЗК, Большесухоязово), Э. Аплатонова (разборка-сборка, Чураево).В мае сборная команда нашего района отправится на зональные соревнования, которые пройдут в селе Балтачево.