В Мишкино прошли соревнования по спортивному туризму

Венера АГЛЯМОВА

II этап III Открытого первенства Мишкинского района по спортивному туризму в закрытых помещениях «Двойной удар» в этом году собрал спортсменов-туристов Мишкинского, Бирского, Бураевского районов и города Бирска. Кстати, бураевцы у нас впервые.— «Наш выбор — спортивный туризм!» — это лозунг сильных духом и телом людей, сердца которых наполнены огнем желания и веры, борьбы и уважения друг к другу, — отметили в своих выступлениях и пожелали успехов и легких побед заместитель главы администрации по кадрам и социальным вопросам Л. Александрова, директор детского-оздоровительного центра туризма, экологии и отдыха «Вояж» А. Полюдов, заведующий отделом образования С. Александров.Открыли соревнования скалолазы — биряне (7–11 лет), которые участвовали в таких больших соревнованиях впервые. Помощь и поддержка старших товарищей помогли молодым «туристенкам» (команда называется «Туристенок-Вояж») преодолеть препятствия достойно. Они прошли пять этапов, длина которых составляла 31 метр, высота — 10 метров.Наши спортсмены показали хорошие результаты на дистанциях второго и третьего класса, возраст которых составлял от 12 до 16 лет.Пары — Михаил Александров и Иван Ахмадеев, Дарья Иванова и Надежда Айгузина, покорив дистанцию 2 класса (количество этапов — 6, длина — 83 метра, высота — 25,3), стали абсолютными победителями. Второе и третье места за бирянами (команды «Вояж-2», «Вояж-Спарта»).В третьем классе (этапов — 6, длина — 94,2, высота — 25,3) победу снова вырвали наши девушки и юноши. Золотые медали выиграли Андрей Апсатаров и Артур Валинуров, Дарья Александрова и Ирина Саликаева, серебро за Анной Небогатиковой и Кристиной Архиповой, третье место поделили представители команд «Вояж-2» и «Вояж-4».Поздравляем наших спортсменов с победой и желаем успехов на соревнованиях республиканского и российского уровней.