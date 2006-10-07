Футболисты Мишкинского района стали победителями Сельских игр

С. Хазиев, тренер-преподаватель МБОУ ДО ДЮСШ

Соревнования по мини-футболу в зачет 25 Сельских игр Республики Башкортостан северной зоны, как и в последние 5 лет, прошли у победителей, в селе Караидель. 5 команд из сел Караидель, Аскино, Бураево, Мишкино, Калтасы, были разделены на 2 группы. Наша команда с хозяевами составила 1 группу. И в очной встрече они разыграли 3 очка, с которыми вышли в финальную часть. В этом розыгрыше команда Мишкинского района была сильнее (4:2). Со 2 группы в финал вышли команды Бураевского и Калтасинсого районов. Очную встречу они сыграли со счетом (7:2) в пользу команды Бураево. Команда Аскинского района, проиграв 2 игры, заняла 5 место. В финальной части соревнований наши ребята были сильнее команды Калтасинского района (5:4), а с командой Бураевского района сыграли вничью (5:5). Команда Мишкинского района, набрав 7 очков, стала победителем соревнований! С 6 очками на втором месте оказались хозяева, команда Бураевского района заняла третье место (4 очка). Калтасинцы — четвертые. Теперь нашей команде предстоит участие в финальной части 25 Сельских игр в поселке Чишмы 14–15 апреля. Пожелаем нашим ребятам удачи!Команда выражает благодарность главе администрации района Р. Мусину за содействие и поддержку в организации поездки.