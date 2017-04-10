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    В Мишкино прошел «Всемирный день здоровья»

    slavin 10-04-2017, 15:40204Спорт
    В Мишкино прошел «Всемирный день здоровья»
    7 апреля в ФОК «Тазалык» при детско-юношеской спортивной школе был организован муниципальный этап Всероссийской акции «Всемирный день здоровья».

    Организовали мероприятие комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике, ДЮСШ и отделение «Молодой Гвардии». На акцию были приглашены обучающиеся школ, агропромышленного колледжа, работники организаций и учреждений, ветераны, жители района. После приветственных слов и. о. главы администрации С. Шамшиярова, ветерана труда и спорта С. Салякина, председателя комитета Р. Ямаева участники акции посмотрели показательные выступления ребят по спортивному туризму. Песня «Гимн Олимпиады» в исполнении Марселя Салимова стала стартовым.

    Все с нетерпением ждали зарядки с чемпионом, которую провел наш паралимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Кирилл Михайлов. Все — и стар, и млад, с удовольствием занимались спортом с чемпионом.

    Все присутствующие могли участвовать в викторине «Что такое ГТО?», ответить на вопрос и закрепить на память свой стикер на стене. У участников акции также была возможность сдать нормативы ГТО. Каждый выбрал тот вид спорта, в котором он чувствовал себя уверенным.

    Параллельно на соседней площадке люди преклонного возраста и все желающие занялись фитнесом.

    Для молодых семей были организованы старты «Папа, мама, я — спортивная семья».

    В продолжение акции были организованы игры в волейбол. На площадке встретились команды агропромышленного колледжа и сборная райцентра «Союз‑2». Победу с небольшим отрывом одержала команда «Союз‑2».

    Акция завершилась коллективным фотографированием с Кириллом Михайловым.

    Каждому участнику акции молодогвардейцы вручили именной сертификат об участии в акции.
    О. Биктубаева
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