В Мишкино прошел «Всемирный день здоровья»

О. Биктубаева

Организовали мероприятие комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике, ДЮСШ и отделение «Молодой Гвардии». На акцию были приглашены обучающиеся школ, агропромышленного колледжа, работники организаций и учреждений, ветераны, жители района. После приветственных слов и. о. главы администрации С. Шамшиярова, ветерана труда и спорта С. Салякина, председателя комитета Р. Ямаева участники акции посмотрели показательные выступления ребят по спортивному туризму. Песня «Гимн Олимпиады» в исполнении Марселя Салимова стала стартовым.Все с нетерпением ждали зарядки с чемпионом, которую провел наш паралимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Кирилл Михайлов. Все — и стар, и млад, с удовольствием занимались спортом с чемпионом.Все присутствующие могли участвовать в викторине «Что такое ГТО?», ответить на вопрос и закрепить на память свой стикер на стене. У участников акции также была возможность сдать нормативы ГТО. Каждый выбрал тот вид спорта, в котором он чувствовал себя уверенным.Параллельно на соседней площадке люди преклонного возраста и все желающие занялись фитнесом.Для молодых семей были организованы старты «Папа, мама, я — спортивная семья».В продолжение акции были организованы игры в волейбол. На площадке встретились команды агропромышленного колледжа и сборная райцентра «Союз‑2». Победу с небольшим отрывом одержала команда «Союз‑2».Акция завершилась коллективным фотографированием с Кириллом Михайловым.Каждому участнику акции молодогвардейцы вручили именной сертификат об участии в акции.