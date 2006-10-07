В хозяйствах Мишкинского района аграрии вывели на поля посевные агрегаты

Алена ГРИГОРЬЕВА

Несколько ясных, солнечных, погожих дней позволили хозяйствам произвести закрытие влаги на всей площади, боронование озимых и многолетних трав. Одними из первых приступили к посеву яровых культур земледельцы СА (колхоз) имени Ленина. В этом году им предстоит посеять на площади 1378 гектаров.— Весенне-полевые работы в хозяйстве мы начали с боронования многолетних трав, где были задействованы Александр Алпаев, Юрий Ямурзин, — рассказывает председатель колхоза имени Ленина Д. Осипов. — Они же пробороновали озимые культуры. На закрытии влаги трудились Виталий Байрамов и Евгений Вастаев.На прямом посеве работают два посевных агрегата Василия Каликаева, Станислава Яметова. Трактор ДТ‑75 производит сев ячменя самодельным комбинированным агрегатом, который представляет собой зерновую сеялку, совмещенную с тяжелым культиватором. На подвозке семян закреплен Владислав Апуков на МТЗ‑80, за качество сева ответственен Сергей Ибулаев.Второй посевной комплекс Станислава Яметова на Т‑150 в агрегате сеялка «Обь‑4» с сеяльщиком Владимиром Андриановым завершили посев пшеницы на полях возле деревни Октябрь. Подвозку семян осуществлял Данил Изергин на КамАЗе. Все виды работ выполняются с соблюдением агротехники. На сегодняшний день в хозяйстве засеяно 30 процентов запланированных площадей.На начало недели по району яровой сев произведен на площади 5 тысяч 300 гектаров. Завершили посев яровых в КФХ «Байдуганов Л. И.», «Ильтубаев А. М.», «Изибаев В. А.». Погода не позволяет земледельцам работать в полную силу. Из-за частых дождей невозможно заехать на поля.