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    Мишкинский район посетил министр сельского хозяйства Башкирии

    slavin Вчера, 09:42236Агропром
    Мишкинский район посетил министр сельского хозяйства Башкирии
    16 мая с рабочим визитом район посетил министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов

    Несмотря на то, что погода теплом не балует, для аграриев района наступила горячая пора, когда дорог каждый час погожего дня.

    Как идет работа в нелегких условиях нынешней посевной кампании, с какими проблемами столкнулись хозяйства, и как они решаются — такие вопросы стали основными в беседе главы администрации Рустама Мусина с министром сельского хозяйства Ильшатом Фазрахмановым. Впрочем, все вопросы обсуждались на ходу — сидеть в кабинете времени не было. Ильшат Ильдусович изъявил желание лично посетить поля, поговорить с земледельцами. Маршрут поездки прошел по полям крестьянско-фермерского хозяйства Тиграна Кштеяна, агропромышленного колледжа, Бирского филиала ГУСП МТС «Центральная». Министром была дана рекомендация — связаться с потенциальным инвестором — ООО «Научно-производственная компания «Основа». Компания занимается выращиванием пивоварного ячменя, и ей необходима плодородная земля площадью в 10 000 гектаров.

    Ильшат Ильдусович остался очень доволен экскурсией по агропромышленному колледжу, база которого впечатлила министра сельского хозяйства. Здесь он тоже внес свое предложение — на следующий учебный год открыть новую специальность «Начинающий фермер», чтобы агроколледж имел возможность выпускать специалистов для работы на земле.

    В целом, было отмечено, что земледельцы района трудятся на совесть, и при нормальных погодных условиях можно надеяться на хороший урожай.

    Ильшат Фазрахманов:
    — Мы посетили поля не только вдоль дорог, заехали и на самые дальние. Отрадно, что освоены и самые отдаленные земли, которые всегда славились плодородием. При ускорении темпа работ и завершении в срок посева яровых культур можно получить хороший урожай. Тем более у мишкинцев есть богатый потенциал для развития — земля и кузница молодых кадров.
    Фирдаус Кадикова
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