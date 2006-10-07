Домашний скот в Мишкинском районе теперь пасёт электропастух

Проволока и колышки, на первый взгляд, не самый надёжный забор. Однако это устройство заменило всех пастухов в округе. Ток, идущий по проводам, не даёт коровам покинуть пастбище.Новую ограду мишкинцы прозвали электропастухом. Самой идеей с сельчанами поделился местный фермер — Михаил Белоусов. А он в свою очередь позаимствовал её у немцев. За границей таким способом скот пасут уже много лет.Михаил стал первым в районе, кто внедрил новую систему. А вот, кстати, и самое сердце электропастуха. Ток от этих генераторов распространяется по проводам на 30 километров вокруг.Неудивительно, что «ноу-хау» быстро освоил весь Мишкинский район. За сезон обычному пастуху нужно платить более ста тысяч рублей. А это оборудование обошлось в два раза дешевле. Причём в месяц за электричество платят всего 15 рублей. Ведь такая ограда потребляет столько же, сколько зарядка для мобильника, поясняют аграрии.Фермеры говорят, что ток, идущий по этим проводам, не опасен для жизни людей и животных. Но нам одних слов мало. Поэтому мы решили провести эксперимент, чтобы убедиться в этом лично. Сразу оговоримся, повторять его за нами ни в коем случае не нужно. Тем более людям, у которых в сердце есть кардиостимулятор. Итог эксперимента – не больно, разве, что испугало больше.Коровам хватает одного раза, чтобы понять — к ограде лучше не приближаться. Умные животные уже привыкли и обходят провода стороной. Причём такой пастух ещё и мобилен — его спокойно можно перемещать с места на место – там, где трава посочнее, например.Теперь в деревне нет бурьяна, животные сыты, а поголовье домашнего скота в Новотроицком за последние три года увеличилось уже вдвое. Неудивительно, что за советом по выпасу скота к мишкинцам теперь ездят и из других районов.