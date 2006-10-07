Лучшие пахари России соберутся в Республике Башкортостан

Пресс-служба Росагролизинга.

Стартовав в 2012 году с Краснодарского края, открытые чемпионаты России по пахоте прошли в Ростовской, Владимирской, Саратовской, Тюменской областях. С каждым годом растет число участников чемпионата из России и других стран. В этом году соревнования пройдут в Республике Башкортостан с 25 июня по 1 июля. Сюда съедутся механизаторы со всей России, стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы побороться за звание лучшего пахаря.Оценивать мастерство участников будет профессиональное жюри во главе с генеральным секретарем Европейской пахотной федерации Мартом Баккером, который приедет на российские соревнования уже в четвертый раз: «Я возглавляю Европейскую федерацию с 2013 года, тогда я впервые попал на Чемпионат России по пахоте. Прогресс российского первенства налицо. Отличительной особенностью вашего чемпионата является то, что участники соревнуются в изначально равных условиях – на одинаковых тракторах и используют одинаковые плуги. На чемпионат Европы каждый участник приезжает на своей технике. Это упрощает задачу, ведь они могут тренироваться на своих полях – говорит Март Баккер - Одна из целей чемпионата - сближение европейских стран с Россией. Мы хотим, чтобы международные чемпионаты по пахоте чаще проходили в вашей стране». Главный судья отмечает, что особенность российского чемпионата в его масштабности: организаторы делают настоящий праздник с выставками и народными гуляньями, демонстрационными показами техники, интересной концертной и культурной программой, поэтому он с нетерпением ждет начала соревнований.Ждут соревнований и сами механизаторы. Некоторые из них уже начали подготовку к ним. Ильдар Ишикаев из Республики Башкортостан – участник всех пяти чемпионатов России, а также международных первенств 2016 года. Пахарь целенаправленно идет к поставленной цели – победить в соревнованиях. Если в 2012 году Ильдар занял 9 место, то в 2014 – поднялся на четвертое, а в 2015 году - стал третьим в «Трактор-шоу». С начала весны Ильдар начал активную подготовку к новым соревнованиям:«Я сам сделал плуг, чтобы тренироваться, конечно, он не сравнится с тем, что дают нам на чемпионате, но любая нагрузка очень важна» - рассказал механизатор - «В этом году соревнования пройдут на моей родной земле, на которой я работаю уже 20 лет. Конечно, в 1997 году я не мог представить, что буду участвовать в каких-то соревнованиях, просто нужно было пахать поле моих родителей, помогать им. В этом году я чувствую особую ответственность, потому что за меня придут болеть мои родные, мои коллеги и руководители, нужно показать хорошие результаты».Кроме Ильдара Ишикаева Республику Башкортостан на Чемпионате будет представлять единственная в истории российских соревнований представительница прекрасного пола. Студентка Башкирского государственного аграрного университета Алия Якупова уже во второй раз примет участие в «Трактор-шоу». Девушка учится на агроинженера, интерес к сельскохозяйственной технике у нее появился, когда родители приобрели трактор. В свой 21 год Алия может управлять не только трактором, но и комбайном. Сейчас она заканчивает учебный год и приступает к тренировкам. Оттачивать свое мастерство студентка будет в научно-учебном центре родного университета.Приедет на соревнования и действующий чемпион России по пахоте Вадим Зарецких из Удмуртской Республики, который уже не раз представлял нашу страну на чемпионате мира. «К сожалению, у меня нет возможности тренироваться, нет нужной техники. Весь свой опыт я получил благодаря соревнованиям. Общался с другими участниками, как на российских соревнованиях, так и на всемирных. Конечно, нам есть чему учиться у иностранных участников. Морально я готов к новому чемпионату. Мой план минимум - выйти в финал, но я настроен на победу».Имя победителя VI Открытого Чемпионата России по пахоте станет известно 1 июля. Главным призом от организатора чемпионата – государственной лизинговой компании Росагролизинг на этот раз станет современный и удобный отечественный внедорожник. Победители российского турнира примут участие в европейских и мировых первенствах, где имеется возможность изучить практический опыт механизаторов из других государств. Нынешний чемпионат станет последней репетицией для наших механизаторов перед предстоящим в 2018 году чемпионатом Европы, который пройдет в России.