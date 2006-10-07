Лучшие пахари России соберутся в Республике Башкортостан

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства РБ.

Нынешним летом Башкортостан станет одной из главных площадок для обсуждения новейших достижений АПК, местом налаживания контактов, знакомства с новыми агротехнологиями и образцами сельхозтехники - с 30 июня по 1 июля в Уфимском районе пройдет VI Открытый чемпионат России по пахоте. На Всероссийское соревнование механизаторов по мастерству обработки почвы съедутся механизаторы со всей России, стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы побороться за звание лучшего пахаря. Как идет подготовка к этому ответственному мероприятию, какие мероприятия ожидаются в его рамках - на эти и многие другие вопросы сегодня, 7 июня, журналистам на пресс-конференции, которое провело ИА «Интерфакс-Поволжье”, рассказали министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов и заместитель начальника управления взаимодействия со СМИ и общественными организациями АО «Росагролизинг» Алексей Троицкий.Сразу отметим, Башкортостан был отобран местом проведения Чемпионата 2017 года в итоге серьезного отбора среди еще пяти российских регионов.Организаторы мероприятия – Правительство Республики Башкортостан, Министерство сельского хозяйства РБ и АО "Росагролизинг» - постарались составить насыщенную программу, которая будет интересна и профессионалам и обычным посетителям всех возрастных групп. В частности, запланированы множество деловых и культурно-развлекательных мероприятий: конференции, совещания, «круглые столы» по отраслевым направлениям развития АПК с участием представителей органов исполнительной власти, лидеров профильных объединений и общественных организаций регионов России, а также ведущих специалистов-экспертов отрасли, а также соревнования по пахоте, отдельные соревнования среди учащихся средних профессиональных образовательных учреждений Башкортостана, "Трактор-шоу", масштабная выставка сельскохозяйственной техники, машин и оборудования для животноводства, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции, часть которых можно будет увидеть в действии, будут также работать павильоны "Живая Ферма", "Национальные подворья Республики Башкортостан", пройдут спортивная шоу-программа, праздничный концерт и многое другое. К слову, каждое из этих мероприятий достойно отдельного внимания. К примеру, гости и зрители Чемпионата смогут увидеть спортивную силовую шоу-программу стронгменов с участием Эльбруса Нигматуллина.Будут также работать детский игровой городок, ярмарка с дегустацией и продажей экологически чистых продуктов питания, кафе и т.д.Что касается, соревнований. В рамках VI Открытого чемпионата России по пахоте будет проведен финал республиканского конкурса трактористов-машинистов среди учащихся государственных учреждений профессионального образования. Для участия в финальных состязаниях уже определены 20 лучших будущих механизаторов.Как сообщил министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов, чемпионат будет совмещен с «Днем поля-2017», специально для этого на территории Уфимского района заложены опытные посевы, которые будут представлены специалистам-аграриям. Опыты заложены по 60 сортам и гибридам 20 сельскохозяйственных культур (в том числе новые для нашего региона культуры – чечевица, могар, крамбе и др.) с различными вариантами агротехнологий: с применением минеральных удобрений и средств защиты растений (химический и биологический) различных видов, доз и сроков, с поливом и без.Подробнее о Чемпионате рассказал заместитель начальника управления взаимодействия со СМИ и общественными организациями АО «Росагролизинг» Алексей Троицкий.Открытый чемпионат России по пахоте проводится в соответствии с правилами международного первенства, существующего уже более 60 лет. Россия является полноправным членом Всемирного пахотного движения и с 2012 года проводит свои национальные первенства, победители которых уже выходят на мероприятия европейского и далее мирового уровня.О высокой готовности России по проведению Чемпионатов говорит тот факт, что наша страна получила право провести Чемпионат Европы по пахоте в 2018 году и Чемпионат мира по пахоте в 2020 году.Словом, интерес к VI Открытому чемпионату России по пахоте большой: на сегодня заявки для участия в чемпионате подали 46 механизаторов из 30 российских регионов России. Башкортостан будут представлять пять механизаторов, в том числе три девушки – студентки Башкирского государственного аграрного университета и учащаяся профессионального колледжа, что отличает этот Чемпионат от предыдущих. Будут также участвовать команды из Эстонии, Ирландии, Великобритании, Нидерландов, Польши. Участники состязаний начнут заезжать в Башкортостан с 25 июня, и уже с 26-го – приступить к тренировкам.Все участники, в том числе и иностранные, поставлены в равные условия: они будут проверять свое мастерство на одинаковых тракторах "Агромаш-85 ТК" производства "Агромашхолдинг" и плугах фирмы Kverneland.Оценивать мастерство участников будет профессиональное жюри во главе с генеральным секретарем Европейской пахотной федерации Мартом Беккером.Основным критерием оценки мастерства участников является качество обработки почвы. Победитель Чемпионата получает ценный приз и возможность представлять страну на международных чемпионатах по пахоте, совершенствовать свое мастерство, обмениваясь практическим опытом с механизаторами из других стран.Организаторы уверены, что VI Открытый чемпионат России по пахоте позволит привлечь внимание широкой общественности нашей страны к развитию и внедрению современных технологий в сельское хозяйство, послужит стимулом для профессиональной ориентации молодежи и внесет весомый вклад в популяризацию и развитие АПК России.