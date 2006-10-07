Лучшие пахари России соберутся в Республике Башкортостан

Более 30 регионов РФ подали заявку на участие в чемпионате РФ по пахоте в Башкирии



Шестой открытый чемпионат России по пахоте пройдет с 30 июня по 1 июля в Башкирии, сообщил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на пресс-конференции, организованной агентством "Интерфакс-Поволжье" в среду в Уфе.



По его словам, в рамках чемпионата пройдут соревнования по пахоте, открытый кубок по пахоте, в котором смогут принять участие механизаторы из зарубежных стран, соревнования по мастерству управления трактором ("трактор-шоу") и финал республиканского конкурса трактористов-машинистов.



"В этом году (в чемпионате - ИФ) будет участвовать пять механизаторов из республики, в том числе три девушки - студентки Башкирского государственного аграрного университета и учащиеся профессионального колледжа", - сказал министр.



И.Фазрахманов сообщил, что в рамках деловой программы чемпионата запланированы отраслевые конференции, выставки и демонстрационные показы новейшей сельскохозяйственной техники, животноводческого и перерабатывающего оборудования. Также будут организованы павильон "Живая ферма", ярмарка с дегустацией и продажей экологически чистых продуктов питания, спортивная шоу-программа.



"Мероприятие пройдет недалеко от Уфы. Мы сделали это специально для того, чтобы горожане могли ознакомиться с жизнью сельчан, увидеть, чем они живут, как работают. Наше мероприятие не только для профессионалов, мы считаем, будет семейный праздник", - отметил министр.



В свою очередь заместитель начальника управления по взаимодействию со СМИ и общественными организациями АО "Росагролизинг" Алексей Троицкий уточнил, что на сегодняшний день заявки для участия в чемпионате подали 46 механизаторов из 30 регионов России, а также планируется приезд пяти иностранных команд из Эстонии, Ирландии, Великобритании, Нидерландов, Польши.



"Мы проводим соревнования на одинаковых тракторах и одинаковых плугах, все участники поставлены в равные условия. За рубежом каждый участник приезжает со своей техникой, которую может совершенствовать в рамках определенного технического регламента. У нас все в равных условиях, это привлекает иностранцев", - отметил А.Троицкий.



По его словам, состязания проводятся на тракторах "Агромаш-85 ТК" производства "Агромашхолдинг", оборудованных двухкорпусными оборотными плугами Kverneland.



Оценивать мастерство участников будет профессиональное жюри во главе с генеральным секретарем Европейской пахотной федерации Мартом Беккером.



Победитель чемпионата получает ценный приз и возможность представлять страну на международных чемпионатах по пахоте.



А.Троицкий напомнил, что Россия получила право проведения чемпионата Европы по пахоте в 2018 году, чемпионата мира в 2020 году.

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