Регистрация
 
::
 
Войти

Авторизация


    • Забыли пароль?
    Сегодня

    Лучшие пахари России соберутся в Республике Башкортостан

    slavin Сегодня, 15:5618Агропром
    Лучшие пахари России соберутся в Республике Башкортостан
    Более 30 регионов РФ подали заявку на участие в чемпионате РФ по пахоте в Башкирии

    Шестой открытый чемпионат России по пахоте пройдет с 30 июня по 1 июля в Башкирии, сообщил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на пресс-конференции, организованной агентством "Интерфакс-Поволжье" в среду в Уфе.

    По его словам, в рамках чемпионата пройдут соревнования по пахоте, открытый кубок по пахоте, в котором смогут принять участие механизаторы из зарубежных стран, соревнования по мастерству управления трактором ("трактор-шоу") и финал республиканского конкурса трактористов-машинистов.

    "В этом году (в чемпионате - ИФ) будет участвовать пять механизаторов из республики, в том числе три девушки - студентки Башкирского государственного аграрного университета и учащиеся профессионального колледжа", - сказал министр.

    И.Фазрахманов сообщил, что в рамках деловой программы чемпионата запланированы отраслевые конференции, выставки и демонстрационные показы новейшей сельскохозяйственной техники, животноводческого и перерабатывающего оборудования. Также будут организованы павильон "Живая ферма", ярмарка с дегустацией и продажей экологически чистых продуктов питания, спортивная шоу-программа.

    "Мероприятие пройдет недалеко от Уфы. Мы сделали это специально для того, чтобы горожане могли ознакомиться с жизнью сельчан, увидеть, чем они живут, как работают. Наше мероприятие не только для профессионалов, мы считаем, будет семейный праздник", - отметил министр.

    В свою очередь заместитель начальника управления по взаимодействию со СМИ и общественными организациями АО "Росагролизинг" Алексей Троицкий уточнил, что на сегодняшний день заявки для участия в чемпионате подали 46 механизаторов из 30 регионов России, а также планируется приезд пяти иностранных команд из Эстонии, Ирландии, Великобритании, Нидерландов, Польши.

    "Мы проводим соревнования на одинаковых тракторах и одинаковых плугах, все участники поставлены в равные условия. За рубежом каждый участник приезжает со своей техникой, которую может совершенствовать в рамках определенного технического регламента. У нас все в равных условиях, это привлекает иностранцев", - отметил А.Троицкий.

    По его словам, состязания проводятся на тракторах "Агромаш-85 ТК" производства "Агромашхолдинг", оборудованных двухкорпусными оборотными плугами Kverneland.

    Оценивать мастерство участников будет профессиональное жюри во главе с генеральным секретарем Европейской пахотной федерации Мартом Беккером.

    Победитель чемпионата получает ценный приз и возможность представлять страну на международных чемпионатах по пахоте.

    А.Троицкий напомнил, что Россия получила право проведения чемпионата Европы по пахоте в 2018 году, чемпионата мира в 2020 году.
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    •   
    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    Система Orphus