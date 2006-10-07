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    Первые призы Чемпионата

    slavin Сегодня, 15:5725Агропром
    Первые призы Чемпионата
    В конференц-зале Башкирского государственного аграрного университета состоялся очередной обучающий семинар для студентов, которые будут участвовать в качестве волонтеров в рамках шестого, по счету, Открытого чемпионата России по пахоте.

    Основная тема встречи - это подведение итогов первого конкурса, который проходил на официальных аккаунтах Чемпионата в социальных сетях. Также состоялся первый вводный инструктаж по технике безопасности для волонтеров, которые будут работать непосредственно на поле.

    Как известно, в официальной группе Вконтакте в период с 18 мая по 29 мая 2017 года проходил конкурc репостов, среди подписчиков группы.

    «На предыдущей встрече говорилось, что мы завели официальную группу в социальной сети «Вконтакте» и «Инстаграм», где публикуются не только новости и различная информация по предстоящему Чемпионату, но и конкурсы. Первый конкурс, мы считаем, прошел успешно – у нас есть три победителя» – Троицкий Алексей Викторович, представитель Росагролизинга.

    Были объявлены имена победителей первого конкурса и вручены призы – эксклюзивные сувениры от Оргкомитета Чемпионата.

    Стоит отметить, что это не последний конкурс, который будет проводиться в рамках предстоящего Чемпионата. Подробности можно узнать на официальных аккаунтах Чемпионата в социальных сетях.

    Далее был инструктаж по технике безопасности, который провел Фасхутдинов Вагиз Закиевич- доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и технологии оборудования.
    Пресс-центр БГАУ
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