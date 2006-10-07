В Мишкинском районе комиссия проверила состояние посевов

Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели

Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.

Алена ГРИГОРЬЕВА

Традиционно в начале июня хлеборобы района проводят взаимопроверку посевов, дают оценку проделанной работе.К этому времени всходы на полях уже полностью показывают качество труда земледельцев и хлеборобов. Для оценки качества состояния посевов, соблюдения всех агротехнических мероприятий земледельцами, обобщения работы аграриев в прошедшую посевную страду и выявления лучшего из лучших перед празднованием Сабантуя, ежегодно создается комиссия, которая выезжает с осмотром на поля хозяйств района. В этом году в ее составе были исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации МР Мишкинский район — начальника отдела сельского хозяйства Р. Бариев, главный агрохимик Центра агрохимической службы «Башкирский» В. Паляев, главный агроном СА (колхоз) имени Ленина В. Петров, агроном Мишкинского отделения Бирского филиала МТС «Центральная» И. Шакиров, главный инженер отдела сельского хозяйства администрации МР Мишкинский район Ф. Фаттахов, корреспондент Мишкинского информационного центра ГУП ИД «Республика Башкортостан» А. Иванова. Члены комиссии начали осмотр полей с СП Тынбаевский сельсовет, посетив хозяйство В. Изибаева и ООО «Агронас», далее продолжили осмотр посевов ИП КФХ С. Кштаева, Э. Владимирова, которые расположены в СП Большесухоязовский сельсовет.По каким параметрам оценивались посевы? В первую очередь, по густоте всходов на один квадратный метр, засоренности, отсутствии огрехов, остожьев и т. д. Оценка «отлично» ставилась только в том случае, если посев произведен по всем агротехническим требованиям. На каждый вид культуры выводилась одна средняя оценка. Из суммы средних оценок высчитывался общий балл по хозяйству. Оценивались яровые зерновые, зернобобовые, озимые культуры, картофель, однолетние и многолетние травы.Работа комиссии затянулась на два дня.