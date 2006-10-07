В Мишкинском районе выбрали лучшего дояра

Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели

Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.

Алена ГРИГОРЬЕВА

В районном конкурсе, проводимом отделом сельского хозяйства администрации МР Мишкинский район, приняли участие доярки КФХ «Кштаев С. Ш» И. Мукаярова, Р. Иманбаева, СА (колхоз) имени Ленина А. Касимова, оператор машинного доения Бирского филиала МТС «Центральная» О. Ибаев, техники-осеменаторы КРС С. Килинбаев (Камеевский ветеринарный участок), Ф. Гаерфанов (Урьядинский), А. Ишалин (Мишкинский), В. Игнаев (Большесухоязовский), Ф. Гениятов (Татарбаевский), Ф. Зайнакаев (Баймурзинский).Открывая мероприятие, исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации МР Мишкинский район по сельскому хозяйству — начальника отдела сельского хозяйства Р. Бариев отметил значимость проводимого конкурса. Несомненно, такие конкурсы необходимо проводить каждый год. Встречи и соревнования представителей одной профессии — хороший стимул, собравшиеся делятся здесь опытом, накоп- ленными знаниями. Каждая профессия, связанная с сельским хозяйством, имеет свои особенности. А что касается операторов машинного доения, можно с уверенностью сказать, что это — особая сфера.Пожелали участникам соревнований хороших результатов ветеринарный врач ГБУ «Мишкинская райветстанция» Г. Баязитов, руководитель хозяйства Самвел Кштаев. В своем выступлении Самвел Шекоевич отметил, что труд животноводов не из легких, по сравнению с теми, кто работает в поле. Если у земледельца работа сезонная, то скотникам и дояркам приходится работать круглые сутки без выходных.