В результате реконструкций и технического перевооружения ферм в Мишкинском районе увеличился валовой надой молока

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О ее реализации в нашем районе мы попросили рассказать главного зоотехника отдела сельского хозяйства администрации МР Мишкинский район Э. Яшпаеву.— Отвечая на ваш вопрос, хотелось бы прокомментировать слова главы РБ Р. Хамитова, которые он сказал в отношении программы. Он отметил, что это предельно выгодно и другого варианта для развития животноводства в нашей республике нет. Стопроцентно субсидировать фермеров из бюджета правительство не может, и в этой ситуации программа «500 ферм» — это отличный вариант выхода из сложившегося положения.Обязательные требования, которые должны были выполнить при модернизации молочно-товарных ферм — создание микроклимата в животноводческих помещениях, установка доильного зала или молокопровода, устройство кормового стола, использование раздатчика-смесителя кормов, создание условий для обслуживающего персонала (бытовые помещения, комната отдыха, теплый туалет, душевая кабина), организация и работа пункта по искусственному осеменению, доведение выхода телят на 100 коров до 84 голов, увеличение поголовья и продуктивности дойных коров.