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    В результате реконструкций и технического перевооружения ферм в Мишкинском районе увеличился валовой надой молока

    slavin 27-06-2017, 15:52415Агропром, Животноводство
    В результате реконструкций и технического перевооружения ферм в Мишкинском районе увеличился валовой надой молока
    В 2012 году в Башкортостане стартовала республиканская целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан».

    О ее реализации в нашем районе мы попросили рассказать главного зоотехника отдела сельского хозяйства администрации МР Мишкинский район Э. Яшпаеву.

    — Отвечая на ваш вопрос, хотелось бы прокомментировать слова главы РБ Р. Хамитова, которые он сказал в отношении программы. Он отметил, что это предельно выгодно и другого варианта для развития животноводства в нашей республике нет. Стопроцентно субсидировать фермеров из бюджета правительство не может, и в этой ситуации программа «500 ферм» — это отличный вариант выхода из сложившегося положения.

    Обязательные требования, которые должны были выполнить при модернизации молочно-товарных ферм — создание микроклимата в животноводческих помещениях, установка доильного зала или молокопровода, устройство кормового стола, использование раздатчика-смесителя кормов, создание условий для обслуживающего персонала (бытовые помещения, комната отдыха, теплый туалет, душевая кабина), организация и работа пункта по искусственному осеменению, доведение выхода телят на 100 коров до 84 голов, увеличение поголовья и продуктивности дойных коров.

    Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели


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    Алена ГРИГОРЬЕВА
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