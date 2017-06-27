В результате реконструкций и технического перевооружения ферм в Мишкинском районе увеличился валовой надой молока

О ее реализации в нашем районе мы попросили рассказать главного зоотехника отдела сельского хозяйства администрации МР Мишкинский район Э. Яшпаеву.
— Отвечая на ваш вопрос, хотелось бы прокомментировать слова главы РБ Р. Хамитова, которые он сказал в отношении программы. Он отметил, что это предельно выгодно и другого варианта для развития животноводства в нашей республике нет. Стопроцентно субсидировать фермеров из бюджета правительство не может, и в этой ситуации программа «500 ферм» — это отличный вариант выхода из сложившегося положения.
Обязательные требования, которые должны были выполнить при модернизации молочно-товарных ферм — создание микроклимата в животноводческих помещениях, установка доильного зала или молокопровода, устройство кормового стола, использование раздатчика-смесителя кормов, создание условий для обслуживающего персонала (бытовые помещения, комната отдыха, теплый туалет, душевая кабина), организация и работа пункта по искусственному осеменению, доведение выхода телят на 100 коров до 84 голов, увеличение поголовья и продуктивности дойных коров.
Алена ГРИГОРЬЕВА