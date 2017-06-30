Какие требования предъявляются к хранению продовольственного и фуражного зерна

Не так много времени осталось до начала уборки нового урожая зерновых. В связи с этим Управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан напоминает сельхозтоваропроизводителям о необходимости выполнения установленных Техническим регламентом «О безопасности зерна» ТР ТС 015/2011, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 874, требований к хранению продовольственного и фуражного зерна.



В зернохранилищах должны быть созданы условия, обеспечивающие как безопасность зерна, так и сохранность его потребительских свойств. Для этого перед закладкой зерна на хранение, зерносклады должны быть отремонтированы, кровля и стены не должны иметь отверстий и повреждений, способствующих проникновению атмосферных осадков внутрь помещения. Особое внимание нужно уделить созданию условий, препятствующих проникновению в зерносклады птиц и животных. Помещения для хранения зерна должны быть очищены от пыли, грязи, отходов производства. Склады должны подвергаться очистке и обеззараживанию, направленному против заражения зерна вредителями хлебных запасов. Удобрения, пестициды, другие токсичные химические вещества, горюче-смазочные материалы, нефтепродукты, тара и другие посторонние предметы, а также пищевая продукция другого вида, не допускаются к хранению совместно с зерном.



В течение всего периода нахождения зерна на складе должна быть организована проверка условий его хранения (влажность, температура), а также показателей зараженности вредителями, цвета зерна и наличия постороннего запаха, для чего в хозяйствах должны быть приборы для измерения температуры и влажности зерна. При хранении зерна должны обеспечиваться условия, позволяющие исключить возможность самовозгорания зерна, а также условия, обеспечивающие взрыво- и пожаробезопасность.



В случае невыполнения вышеуказанных требований предусмотрена административная ответственность по ст. 14.43 КоАП РФ, которая влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей;

на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

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