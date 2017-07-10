В Башкирии убытки аграриев из-за дождей превысят 400 млн рублей

Участившиеся проливные дожди в республике привели к переувлажнению почвы и гибели посевов. Как рассказали РБК-Уфа в министерстве сельского хозяйства РБ, в настоящее время на подписании в правительстве находится документ о введении режима Чрезвычайной ситуации в 13 районах Башкирии, где от непогоды пострадали 107 хозяйств.- Гибель посевов зафиксирована на 22 тысячах гектаров, - говорит начальник отдела растениеводства и кормопроизводства минсельхоза РБ Азат Мухаметшин. – По предварительной оценке, ущерб оценивается более чем в 400 млн рублей.Как ранее писал РБК-Уфа, дожди отразятся как на количестве, так и на качестве урожая, цены на зерно, по прогнозам экспертов, будут расти. По последним данным, в Поволжье продовольственная рожь подорожала на 100 руб/т, фуражный ячмень – на 50 руб/т. Из-за угрозы дефицита качественного зерна на 40% взлетели мировые цены на пшеницу (здесь роль сыграли засуха в США и дождливая погода в Европе).РекламаПо прогнозам синоптиков, в ближайшие дни характер погоды на территории республики существенно не изменится. Чуть меньше осадков ожидается в центральной части, в то время как в северных районах ливни продолжатся.