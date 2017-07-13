На Баймурзинской ферме Бирского филиала МТС «Центральная» кормозаготовительная кампания началась с закладки сенажа

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Алена ГРИГОРЬЕВА

На сегодняшний день всего по району скошено 1600 гектаров многолетних трав (козлятник, люцерна, прочие травы). Заготовлено 8000 тонн сенажа, 700 тонн сена.На Баймурзинской ферме, буквально перед нашим приездом, закрыли сенажную яму вместимостью 1200 тонн. На вторую сенажную яму начали было закладывать козлятник с двулистником, но внесла коррективы погода. Из-за сырости кормозаготовительная техника без дела простаивает на кромке поля. Всего на зимовку скота по хозяйству необходимо заготовить 3000 тонн сенажа и силоса, 1000 тонн сена… На одну условную голову скота — 30–35 центнеров кормовых единиц.К сожалению, нам не пришлось воочию увидеть весь комплекс в действии, но, по словам менеджера I категории В. Шамшиева, на заготовке кормов задействованы Альберт Фахрутдинов и Айрат Махмутов на кормоуборочных комбайнах «Полесье», водители Фагим Давлетов, Радик Мухамадиев, Денис Челнинцев, Михаил Рязнов, Михаил Александров на автомашинах КамАЗ. Трамбуют сенаж на Т‑150 Юрий Абликов, на ДТ‑75 Лев Гайнитдинов, на тракторах «Агротрон» Михаил Кузнецов и Зульфат Гумеров. В день нашего приезда механизаторы хозяйства занимались текущим ремонтом тракторов, очисткой карды…