Хлеб достается нелегким трудом

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Фирдаус КАДИКОВА

Лето в этом году преподнесло много сюрпризов. К сожалению, не все они оказались приятными для аграриев района. Затянувшиеся дожди и не по-летнему прохладные дни сказались и на самом урожае, и на сроках его сбора.По словам первого заместителя главы администрации, начальника отдела сельского хозяйства Вила Михайлова, планом заготовки кормов предусматривается заготовить 10 тыс. тонн сена, 21 тыс. тонн сенажа, 2 тыс. тонн фуража по СХП и КФХ. По состоянию на 7 августа скошено 6500 гектаров трав, в том числе 3000 гектаров многолетних, 2300 — однолетних, 1200 — естественных. Сена заготовлено 7800 тонн (78% к плану). Работы по накоплению продолжаются. Все сено вывозится к местам зимовки скота.Заложено 20 600 тонн сенажа (98%). По заготовке сенажа активную работу ведут Бирский филиал МТС «Центральная», колхоз имени Ленина, крестьянско-фермерские хозяйства Самвела Кштаева, Тиграна Кштеяна. Сенаж закладывается как в сенажные ямы, так и в курганы.В итоге, с учетом засыпки фуража, на период зимовки на одну условную голову скота будет заготовлено кормов не менее 35 центнеров кормовых единиц.