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    Хлеб достается нелегким трудом

    slavin Вчера, 15:28155Агропром, Вахта урожая
    Хлеб достается нелегким трудом
    Сельхозработники Мишкинского района прилагают все усилия, чтобы без потерь собрать все, что вырастили в непростой сезон и заготовить корма в достаточном количестве

    Лето в этом году преподнесло много сюрпризов. К сожалению, не все они оказались приятными для аграриев района. Затянувшиеся дожди и не по-летнему прохладные дни сказались и на самом урожае, и на сроках его сбора.

    По словам первого заместителя главы администрации, начальника отдела сельского хозяйства Вила Михайлова, планом заготовки кормов предусматривается заготовить 10 тыс. тонн сена, 21 тыс. тонн сенажа, 2 тыс. тонн фуража по СХП и КФХ. По состоянию на 7 августа скошено 6500 гектаров трав, в том числе 3000 гектаров многолетних, 2300 — однолетних, 1200 — естественных. Сена заготовлено 7800 тонн (78% к плану). Работы по накоплению продолжаются. Все сено вывозится к местам зимовки скота.

    Заложено 20 600 тонн сенажа (98%). По заготовке сенажа активную работу ведут Бирский филиал МТС «Центральная», колхоз имени Ленина, крестьянско-фермерские хозяйства Самвела Кштаева, Тиграна Кштеяна. Сенаж закладывается как в сенажные ямы, так и в курганы.
    В итоге, с учетом засыпки фуража, на период зимовки на одну условную голову скота будет заготовлено кормов не менее 35 центнеров кормовых единиц.

    Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели


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    Фирдаус КАДИКОВА
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